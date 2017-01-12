天、地、神尊攏系伊？ 當庭邀檢座靈修

2017-01-12

〔記者林嘉東／基隆報導〕「基隆市心廟工程隊總廟」負責人吳易翰自稱「玉皇大帝」、「地藏王」分靈，妻子李麗華則以「騎龍觀音」、「虛空地母」自居，基隆地檢署偵辦吳易翰夫婦涉宗教詐財案，認定兩人佯稱能與神明溝通，又藉「祭改」、「靈動班靈修」等活動，替信眾消災解厄，3年向8名信眾詐得700萬餘元「拜師費」，昨將兩人依詐欺罪嫌起訴。

神棍夫妻詐700多萬

據悉，檢察官林婉儀偵查時，要求吳、李表演如何用「天語」與神明對話，遭吳、李拒絕，吳當庭反邀檢察官：「你要不要一起來修！」

起訴書指出，47歲吳易翰自稱「玉皇大帝」、「地藏王」、「無極至尊」分靈，43歲李麗華則以「騎龍觀音」、「昇龍觀音」、「虛空地母」自居，並在廟內供奉玉皇大帝、王母娘娘、三太子等20多尊神像，兩人佯稱可直接與神明溝通。

吳、李又陸續誘使信眾參加「祭改」、「人神統合」、「靈動班靈修」、「跑靈山」等活動，分別向8名信眾詐得88萬至268萬元不等，共詐得700萬餘元。

檢方調查，吳依信眾收入高低，收取「神明訂的」高額拜師費及購買「神明要的」奢侈品及名車後，全供個人享用、代步，吳堅稱，向信眾收取高額拜師費是神明衡量一個人的產值，且所收取的費用提供信眾一輩子的服務，並未詐騙信眾。

基隆地檢署主任檢察官鍾曉亞強調，林婉儀偵辦初期，已查扣吳易翰帳戶內1200萬元存款、20只Cartier等名錶、37個名牌包、1台賓士汽車及珠寶等物，讓吳無法坐享犯罪所得，呼籲被害信眾出面檢舉，勿因一時不順遂而迷信靈異鬼神，招致財產損失。