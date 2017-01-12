被老公迷姦 檢警找上門才知
2017-01-12
〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園國際機場海關去年2月發現一批含毒春藥以「衣服」名義報關，查獲買貨的林姓男子，卻意外查出他因向妻求歡被拒，到色情網站買催情藥水、迷姦藥丸，3度迷昏妻後硬上。直到檢方傳喚作證，妻才知遭老公迷姦，桃園地檢署昨依加重強制性交罪嫌起訴林男。
檢方指出，刑法妨害性自主罪規定，配偶之間犯罪屬於告訴乃論，林妻雖很氣老公，但不願提告；唯林男用藥劑迷姦妻，犯7年刑期以上的加重強制性交罪，屬公訴罪，檢察官依法起訴。
起訴指出，35歲林姓男子104年12月從香港色情網站訂購催情藥水、迷姦藥丸，快遞送到家後，涉於104年底至去年1月，3度將藥加料迷昏妻後性侵。
但因妻曾起疑心，林男認為藥效不強，去年1月再上網站，花了2萬1000多元買更強的藥物。
藥物入境時，台北關稅局查驗發現均具毒品成分，通報航警局查獲林男，依運輸二、三、四級毒品罪移送，桃檢偵辦時，林男否認運毒，只好自爆迷姦老婆3次的真相。
檢察官調查認為，林男主觀上並無運輸毒品犯意，也不知春藥有毒品成分，不構成運輸毒品罪，昨偵結依強制性交罪、藥事法起訴。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 小英抵瓜地馬拉 瓜國總統公開要求我方經援
- 川普勝選後首場記者會 俄羅斯陰影揮之不去
- 南海、北韓與貿易問題 提勒森瞄準中國
- 美乾燥玉米酒糟 中課徵雙反稅
- 自由廣場》辛酸談海倫清桃
- 車商年終獎金 和泰最凱10個月 裕隆被中國拖累…
- 和魂台魄自由人
- 公布未查證川普文件 美網媒專業被質疑
- 傳交往2個月已見鮮肉男父母... 海倫清桃婚事恐告吹
- 超過7成南韓人想移民 主因是這個...
- 高雄桃源凌晨規模4.4地震 南台灣搖晃
- 日本旅遊勝地 瀨戶內海最夯
- 國姓賞梅新點 金瓜山採預約制
- 不滿年金改革 宜蘭老師請假靜坐陳情
- 成棒經典賽》綺麗珊瑚今爭冠 增菘瑋告別戰
- 「彈力球」不換 中職改走「中間」路線
- 媒體稱被俄抓住小辮子 川普斥為假新聞
- 中俄擴張海權 美「重返海洋控制」戰略
- （嘉義）農會代表選舉 六腳參選爆炸
- 未經查證 網媒亂爆料 新聞界質疑
- 在自由副刊筆耕人生──庄腳人
- 鐵路景觀園道 規劃綠廊、水廊、鐵馬道
- 史上最長月津港燈節 21日起39天
- 永和中正橋青年宅 八月開工綠建築新地標
- 身世婚姻造假太夯 6男爭搶海倫清桃
- 紅髮艾德臉上新疤 竟是公主傷的
- 中職》聚焦恢復係數中間值 比0.560更重要的事
- iPhone 8採玻璃機殼 康寧、伯恩為背蓋供應商
- 羅時豐尬歌美眉歌手 悲嘆太早婚
- 發電不再是公用事業 仍要繳公積金
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tax increases passed to fund long-term care
- 召妓被俄偷拍？川普斥假新聞
- 香港天后發願 為癌母茹素一年
- 黨魁選舉 郝：不樂見人頭黨員
- HBL》南湖教練談心 林梓峰飆37分奪首勝
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Officials monitor passage of ‘Liaoning’
- 雲嘉南春節公路疏運 客運機動增班
- 減產協議推不動 油價震盪
- 蝙蝠銳減30萬隻大解密 農藥、重金屬害的
- 春節暢遊三義 留意交通管制
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：被老公迷姦 檢警找上門才知
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分