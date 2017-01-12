被老公迷姦 檢警找上門才知

2017-01-12

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園國際機場海關去年2月發現一批含毒春藥以「衣服」名義報關，查獲買貨的林姓男子，卻意外查出他因向妻求歡被拒，到色情網站買催情藥水、迷姦藥丸，3度迷昏妻後硬上。直到檢方傳喚作證，妻才知遭老公迷姦，桃園地檢署昨依加重強制性交罪嫌起訴林男。

檢方指出，刑法妨害性自主罪規定，配偶之間犯罪屬於告訴乃論，林妻雖很氣老公，但不願提告；唯林男用藥劑迷姦妻，犯7年刑期以上的加重強制性交罪，屬公訴罪，檢察官依法起訴。

起訴指出，35歲林姓男子104年12月從香港色情網站訂購催情藥水、迷姦藥丸，快遞送到家後，涉於104年底至去年1月，3度將藥加料迷昏妻後性侵。

但因妻曾起疑心，林男認為藥效不強，去年1月再上網站，花了2萬1000多元買更強的藥物。

藥物入境時，台北關稅局查驗發現均具毒品成分，通報航警局查獲林男，依運輸二、三、四級毒品罪移送，桃檢偵辦時，林男否認運毒，只好自爆迷姦老婆3次的真相。

檢察官調查認為，林男主觀上並無運輸毒品犯意，也不知春藥有毒品成分，不構成運輸毒品罪，昨偵結依強制性交罪、藥事法起訴。