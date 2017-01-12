馬公5女燒炭 陳家長女曾服安眠藥

2017-01-12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公5女集體燒炭自殺案，檢警連日抽絲剝繭追查，研判本案以王來匏為中心，知情並共謀者至少2至3人，其餘女眷是合意而被加工自殺，或不知情而遭下藥迷昏後陪葬（構成殺人罪）？是檢警偵辦重點，昨傳出唯一清醒的陳家長女，被驗出有濃厚安眠藥反應，警昨晚進加護病房詢問陳女，今將公開說明，案情可望大白。

王來匏買木炭 疑預謀多時

6日晚間的馬公5女密室燒炭案，陳姓屋主之妻王來匏（55歲）及次女陳鈺芹（18歲）、陳的胞妹蔡陳秋月（54歲）3人死亡，只剩陳家長女、蔡陳秋月的次女仍在救，陳家長女已清醒，尚未拔管，警須等她移往普通病房，由家屬陪同才能偵訊以解謎團。

檢警查證，木炭是王來匏買的，鄰居親友表示王來匏、蔡陳秋月這兩位媽媽都不會騎機車，而最接近陳家的五金行也在500公尺外，查知案發2、3天前，王來匏叫計程車載她去買木炭；加上她手寫的日曆紙是去年8月8日父親節，研判預謀多時，至於選父親節有無特殊意義待查。

現場7雙塑膠手套，有3雙用來搬動木炭火盆，由膠帶斷面採集多枚指紋，據傳屬於王來匏、蔡陳秋月，但檢警不證實，研判以王來匏為中心，共謀至少2至3人；至於藥物檢測，法醫研究所報告尚未出爐，但傳出陳家長女有濃厚的安眠藥反應。

外傳集體燒炭原因疑與宗教有關，陳家在2樓設佛堂，與一般家庭神明廳無異，蔡、陳2家樂善好施，每年捐贈廟宇數百萬元善款，蔡父還任白坑玉聖殿副董，初步排除與宗教有關，反而是健康狀況較為檢警注意，已調閱死傷者就醫紀錄。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980