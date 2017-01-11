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婆婆飆媳婦死出去 法官引紅樓夢判無罪

2017-01-11

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化市一名老婦指控飽受小兒子的田姓妻子欺凌，大兒子和李姓妻子前來關心，雙方發生口角，李婦痛罵田婦「不孝子孫」、「妳是乞丐命」，老婦也飆罵田婦「妳這可惡的查某…妳給我死出去」，田婦氣得對婆婆及大嫂提告妨害名譽，彰化地院審理後，認為「乞丐命」是命理的推敲，沒有貶損人格之意，至於「死出去」就是國語的「滾出去」，他還引用古典小說《紅樓夢》，證明「滾」沒有貶損人的意思，昨天判決老婦及大嫂無罪。

「死出去＝滾 無貶損之意」

判決書指出，70歲的老婦跟小兒子及其媳婦田婦同住，大兒子前年某日回家探望，老婦哭訴常受小媳婦欺負，連煮個早餐都被嫌吵，還把她最喜歡的電視機弄壞，「如果有天我被送去精神病院，一定要來救我」，大兒子回家向李姓妻子提及此事，李婦怒火中燒前往興師問罪，與田婦從屋內吵到屋外。

李婦痛罵「妳這個不孝子孫，怎麼還住在這裡？我有幫妳算過命，妳是乞丐命！」老婦也加入戰局，大罵田婦「可惡的查某…妳給我死出去！」結果老婦和李婦同時挨告。

「乞丐命同皇帝命」妯娌開罵也無罪

審理本案的彰化地院法官陳義忠認為，「乞丐命」跟「皇帝命」一樣，是形容人的兩種極端命格，但並非指對方「一定是皇帝或是乞丐」，所謂「乞丐命，皇帝嘴」就是指沒有社會地位，卻想吃皇帝吃的東西；另「好額人，乞丐命」，則意為有錢人卻捨不得吃穿。李婦既然曾替田婦算命，而命盤並非顛撲不破之理，所以「乞丐命」並未貶損田婦在社會的人格及評價。

而老婦的「妳給我死出去！」意同「妳給我滾出去」，是在盛怒下，對某人下逐客令，而國語的「滾」，就是斥喝一個人離開，《紅樓夢》第88回「賈珍…因向鮑二說道『快滾罷』」。

法院傳喚多名家族成員作證，大家一致指田婦不孝，但田婦否認，法官問她「既沒不孝，願原諒婆婆和嫂嫂嗎？」田婦回答：「除非賠我30萬。」老婦當庭說「我甘願去關！」法官審理後，做出以上判決。

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  • 判決書引用紅樓夢「快滾罷」，說不「滾」沒有眨損人之意。（記者顏宏駿攝）

    判決書引用紅樓夢「快滾罷」，說不「滾」沒有眨損人之意。（記者顏宏駿攝）

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