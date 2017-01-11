被嗆離婚快辦一辦 暴夫把妻燒成火球
2017-01-11
〔記者林嘉東、吳政峰／基隆報導〕男子陳清輝潑油燒妻，他落網後自稱後悔，但辯稱前天與妻談判離婚，妻不耐煩冒出一句：「趕快辦一辦，大家都輕鬆！」他被激怒，才對妻子潑油縱火；但陳男見妻時，已隨身帶著打火機及裝有汽油的保特瓶，警方認定他根本是預謀燒妻。
警方調查，53歲陳清輝與小他8歲的李姓妻子育1子，陳在基隆市中船路賣麵，因經營不善，收攤改賣檳榔，近年以送冰塊為生，陳妻在小吃店工作，勉強維持家計。
陳嫌近年懷疑妻子外遇，2人常發生口角，陳妻帶孩子離家分居，陳嫌提議離婚，原本前天相約到戶政事務所辦離婚，未料陳嫌反悔，跑到妻子住處，約妻子到屋外談判。
被小王打斷牙 撂狠話不原諒
陳嫌聲稱，見面後，妻子開口竟說：「趕快辦一辦，大家都輕鬆！」這句話惹怒他，拿出預藏裝有600西西汽油的保特瓶潑灑妻子再引燃。
醫護人員指出，陳妻頭、臉與上肢燒傷，頭頸3度燒傷、雙上肢2度燒傷，急救後，仍在加護病房觀察，尚未脫險。
案發後，基隆市警二分局信六路派出所所長劉文浩掌握陳嫌經常出沒地點，前晚到基市正義路30巷一間廟宇找到他；陳見警前來，開口說：「還好你們先找到我，不然我就要吞農藥自殺。」還說：「很後悔燒妻，但絕不原諒曾打斷我2顆牙齒的『小王』」。訊後被依殺人未遂罪嫌送辦。
兩性專家：分手避免出惡言
對此燒妻惡行，兩性專家吳娟瑜昨嘆不值得。吳娟瑜認為，想離婚的人應避免口出惡言，觀察配偶舉止，若感受到暴力傾向，切勿單獨見面，盡量找朋友陪同；夫妻間如有裂痕，可進行婚姻諮商，找出問題癥結，「逃避不是好辦法」，因有些人找不到配偶會出現瘋狂舉動，吳娟瑜認為，溝通還是最佳處理方式。
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