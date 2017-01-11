李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴

2017-01-11

〔記者謝君臨／台北報導〕藝人李妍憬去年10月底與劉姓女友人搭計程車，因不滿運將賀業輝開車方式，與賀男爆發肢體衝突還互飆髒話，事後雙方互控，李、賀原有意和解，因金額談不攏破局，台北地檢署昨依傷害、公然侮辱罪起訴2人，毀損部分不起訴；劉女挨告部分，檢方認定她是幫忙排解糾紛，獲不起訴。

和解金談不攏

檢方調查，去年10月30日凌晨2點30分左右，李妍憬與劉女搭乘賀業輝所駕駛的計程車，李女認為賀男急煞又猛催油門，讓有喝酒的她們想吐，雙方爆發口角，賀男將車停靠北市忠孝東路五段路邊，下車打開右後車門，怒罵兩女「╳你╳╳歪！」「╳你╳個╳」，李女不甘示弱回罵「╳巴！」「╳你╳╳掰！」

賀男見劉女腳踩車內座椅，將她拉出車外，並與李妍憬爆發肢體衝突，賀男徒手攻擊李女，李女則徒手、齒咬，並以馬靴揮打賀男，雙方均受傷，賀男並罵兩女「我打你媽啦！」李女則回嗆「我╳你╳的╳…你不是╳生出來的喔」、「你╳咧！」

案發後，李、賀均被依現行犯移送北檢偵辦；庭訊時，2人均稱非主動攻擊，而是被動防禦，但檢察官勘驗相關畫面，認定雙方都有主動攻擊行為，2人車外互毆時對罵，也涉公然侮辱；據了解，李、賀均有和解意願，可惜二度調解都因金額談不攏而告破局。

檢察官調查後，認定李、賀傷害、公然侮辱罪嫌明確，提起公訴，至於李控賀毀損馬靴部分，事後撤告，賀告李毀損車體、衣物部分，檢察官則認為，因車體僅一處輕微凹痕，且無法證明是李女造成，不符毀損罪構成要件，撕毀衣物部分李女意在攻擊，無毀損犯意，因而處分不起訴。