李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴
2017-01-11
〔記者謝君臨／台北報導〕藝人李妍憬去年10月底與劉姓女友人搭計程車，因不滿運將賀業輝開車方式，與賀男爆發肢體衝突還互飆髒話，事後雙方互控，李、賀原有意和解，因金額談不攏破局，台北地檢署昨依傷害、公然侮辱罪起訴2人，毀損部分不起訴；劉女挨告部分，檢方認定她是幫忙排解糾紛，獲不起訴。
和解金談不攏
檢方調查，去年10月30日凌晨2點30分左右，李妍憬與劉女搭乘賀業輝所駕駛的計程車，李女認為賀男急煞又猛催油門，讓有喝酒的她們想吐，雙方爆發口角，賀男將車停靠北市忠孝東路五段路邊，下車打開右後車門，怒罵兩女「╳你╳╳歪！」「╳你╳個╳」，李女不甘示弱回罵「╳巴！」「╳你╳╳掰！」
賀男見劉女腳踩車內座椅，將她拉出車外，並與李妍憬爆發肢體衝突，賀男徒手攻擊李女，李女則徒手、齒咬，並以馬靴揮打賀男，雙方均受傷，賀男並罵兩女「我打你媽啦！」李女則回嗆「我╳你╳的╳…你不是╳生出來的喔」、「你╳咧！」
案發後，李、賀均被依現行犯移送北檢偵辦；庭訊時，2人均稱非主動攻擊，而是被動防禦，但檢察官勘驗相關畫面，認定雙方都有主動攻擊行為，2人車外互毆時對罵，也涉公然侮辱；據了解，李、賀均有和解意願，可惜二度調解都因金額談不攏而告破局。
檢察官調查後，認定李、賀傷害、公然侮辱罪嫌明確，提起公訴，至於李控賀毀損馬靴部分，事後撤告，賀告李毀損車體、衣物部分，檢察官則認為，因車體僅一處輕微凹痕，且無法證明是李女造成，不符毀損罪構成要件，撕毀衣物部分李女意在攻擊，無毀損犯意，因而處分不起訴。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 埔里國中機器人社 紅到海外
- 黑衣人頻鬧場 立委籲內政部硬起來
- 自由廣場》用常識談林全的65%
- 《小檔案》落羽松葉紅 絕美冬景
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 【洛杉磯傳真】 王丹／我們要人情味還是法治？
- 北美車展 Audi Q8概念車亮相─規劃標準4人座 類Coupé豪華SUV對嗆雙B
- 解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略
- 淚訴被夫監控「像條狗」 海倫清桃被爆指交小鮮肉
- 〈家庭診療室〉閨密出軌 男友要我斷交
- 蔡面邀訪台 尼國總統奧蒂嘉正面回應
- 查教師兼職 校長免簽授權了
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 成棒經典賽》森榮鴻上陣 只能等春季
- 羅浥薇薇／我記得
- 力達KY去年每股賺逾10元 今年業績再翻倍
- 史明開講 讚蔡英文「將台灣帶往更好方向」
- 客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
- 台積電上季營收超標 去年EPS估12～13元
- 飲水機冷水孔噴熱水 學童燙傷沒送醫 校方挨批
- 政院掛保證 高中職畢業生就業至少領31K
- 不放棄 生回孩子、完成兒子遺願
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 襲擊羅冠聰 港媒︰中共統戰部涉教唆
- 1例1休衝擊？ 學校活動中心假日不出借
- 網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路
- 台瓜高層頻互訪 外交部：邦誼穩固
- 接班? 侯友宜：市政工作一棒接一棒
- 志工訓練與退場 民團促加強
- 連環踩雷 富邦金去年獲利年減24%
- 繳全年黨費才能票選黨魁 國民黨中常委︰不合理
- 助原民就業 土坂部落闢農園
- 推動U-Car 市府獲捐充電柱
- 火鍋高鉀傷腎 腰子不好少碰
- 水林停用掩埋場 半年出現3座垃圾山
- 國軍立正新姿勢 五指併攏改雙手握拳
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 台灣燈會節目出爐 時尚秀拚歌舞秀
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分