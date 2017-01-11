狠父先巴後摔 3月女嬰重度昏迷

2017-01-11

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市3個月大黃姓女嬰，因外力造成硬腦膜外出血，陷入嚴重昏迷，至今仍在加護病房急救，家屬起先稱是3歲哥哥沒抱好釀禍，警方察覺有異，昨天深入調查，突破31歲黃父心防，他才坦承因女嬰哭鬧不停， 一時情緒失控，先甩女兒巴掌，再將她抓起來丟向床邊，訊後將依殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

警依殺人未遂罪嫌送辦

警方表示，黃男育有4名子女，女嬰是老么，5日當天女嬰哭鬧不止，黃男突然受不了，先甩2個耳光，但女嬰還是哭不停，竟狠心將她抓起來丟到床邊，疑似撞到牆壁，黃男回過頭發現女嬰沒了呼吸，趕緊將她送醫院，但昏迷不醒，目前仍在加護病房急救。

受不了女嬰哭鬧不休

苗栗縣政府社會處保護服務科科長張國棟說，黃男一家都靠他打零工為生，黃妻患有輕度身心障礙，但照顧小孩基本能力沒有太大問題，平時4名子女都是由她看顧。

張國棟表示，目前黃妻在醫院照顧女兒，3個小孩暫時由外祖父母、阿姨照料，已先替孩子向法院聲請暫時保護令，避免類似情況再發生。

張國棟指出，接下來會進一步評估家庭狀況，如爸、媽仍沒有辦法照顧好4名小孩，會再啟動緊急安置，協助他們一家未來生活。

警方表示，該起事件如為黃男所做，會依殺人未遂等罪嫌將他移送偵辦。