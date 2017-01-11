愛的小手變凶手 2歲童遭活活打死

2017-01-11

〔記者黃建華／高雄報導〕擁有碩士學歷、從事網拍工作的高姓男子，2年前受託幫黃姓女網友照顧未滿2歲的幼童，僅因不滿黃童哭鬧，竟以「愛的小手」把黃童抽打到渾身是傷，直到黃童倒地抽筋，才撥打119送醫，仍回天乏術，事後並賠償420萬和解；刑事部分，高雄地院昨以傷害兒童致死罪，判高男7年半。

高男與男童母親黃女在網路認識，高男得知住在新北市的黃女單親、育有1子又失業，他向黃女表示可代為在高雄找工作，且高男母親領有保母證照，可替黃女帶小孩等，黃女因而決定攜子南下高雄定居，並將兒子交給高男照顧。

頭部重創致命

不料，103年7月8日上午，高男見男童哭鬧不休，竟持「愛的小手」抽打頭、胸、背部及大腿等處，造成左後枕部等處大面積瘀傷，黃童當天下午倒地昏迷，高男見狀趕緊叫救護車送醫，但因急救無效於翌日不治。

法醫解剖相驗後認定，男童是因硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦挫傷，引發神經性休克死亡，而男童頭部左後枕顳部瘀傷，經解剖發現有明顯的頭皮下出血，其硬腦膜下腔出血也集中在顱腔左側，研判該瘀傷為造成硬腦膜下腔出血的頭部撞擊點，是男童致死原因。

高男在法院審理時雖坦承用「愛的小手」拍打黃童，卻否認虐打致死，辯稱「愛的小手」與黃童頭部傷勢無關，並指黃童疑似在他離開去拿東西時，自己跌倒受傷，但法醫解剖認定黃童的傷與「愛的小手」吻合。

俗稱「愛的小手」的掌形塑料長條狀拍子，是不少家長或幼兒園老師教化小朋友時，用來體罰訓誡小朋友的器具，台灣若干電視綜藝節目甚至拿「愛的小手」狠狠拍打參加節目遊戲落敗的藝人腳底，造成藝人痛楚哀號，製造節目效果。

一般而言，「愛的小手」只會造成瘀傷，不像藤條會造成皮開肉綻傷害，但若不慎重重抽打到幼兒頭部發育未完全的脆弱處，有可能導致死亡之結果。