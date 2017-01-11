警匪車陣中扭打 她肉身擋車護警
〔記者陳鳳麗、張瑞楨／綜合報導〕因為弟弟20年前死於車禍，南投的李詩云小姐前天在台中市街頭目擊警匪追逐、扭打、壓制過程，因該處是轉彎路口，車流繁忙，她擔心撞到路中央的警察，於是在轉彎路口用肉身擋車，指揮車流避開，直到警方將嫌犯上銬拖至路邊，才安心離開；對於李女見義勇為，台中市警局已致電感謝，未來將視狀況派員向李女當面致謝。
寫文章、接文案的李詩云，主編草屯鎮公所出版的「草鞋墩年刊」，年刊上月才剛發表，李女前天下午到台中市北屯區洽公，傍晚5時多行經安順東五街，正要過馬路，見年輕男子狂奔過來，兩名制服警察從後追上，將男子壓制，男子試圖掙脫，與警在馬路中央扭打。
當時車很多，且警匪扭打處就在轉彎路口，駕駛人不注意就會撞上，情況很危急，李詩云當下站在路口協助指揮交通，因不諳指揮交通手勢，便以肉身擋車，請汽機車避開，過了3、4分鐘，見警將男子上銬並拉到路邊，她才過馬路到對向車道拍了幾秒影片當紀錄。
台中市警局第五分局文昌派出所表示，前天傍晚，巡邏警察見到黃姓通緝犯，遇到警察立即閃避，感覺怪異而盤查，黃男卻立即奔跑，員警追逐並於馬路上壓制他，而有上述的驚險畫面。黃男被捕後，文昌所清查發現，他是竊盜等5案的通緝犯，已解送歸案，警察與黃男都沒有受傷。
想起弟弟車禍身亡
李詩云說，她對與交通安全有關的事都很雞婆，是不希望再有人因交通意外傷亡。前年住在馬祖南竿時，曾就危險路段向縣府陳情，縣府也很快會勘並改善。而前天傍晚會站在轉彎路口指揮交通，其實是因唯一的弟弟20年前車禍死亡，那天也是傍晚時分的轉彎路口，與前天狀況很像。
「弟弟在彰化發生車禍過世時，還是個高中生」，李詩云透露，弟弟被車撞到時，若現場圍觀的人，能有人為他急救，或許年輕的生命不會結束。弟弟的死讓家人至今仍感心痛，因此只要有礙交通安全的，或是能阻止意外發生的，絕不會當事不關己的旁觀者，一定會奮力去做。
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