消防員 可著制服用餐
2017-01-11
〔記者陳薏云／新北報導〕台北市一名消防員日前穿著制服在救護車內用餐，遭正義魔人向「1999」檢舉，還PO上爆料公社，網友多力挺消防員辛苦，消防署昨也在官方臉書發文表示：「已行文各直轄市、縣市消防局，在不影響勤務運作原則下，消防人員自然得以穿著制服購買餐點、飲品，以補充體力執行任務。」
消防署指出，從未限制同仁在執勤期間購買或食用餐點，只要遵循不影響勤務運作的原則就好，因有民眾提出消防員著制服在救護車內用餐的疑慮，為避免同仁無所適從，特別發布公文，要求各縣市以行動力挺基層。
消防署強調，救人救災的工作從來都是分秒必爭，所有消防員都是寧願餓肚子，也要先把工作完成，但辛苦的消防員需要的是民眾多點同理心及體諒，因為有了這份愛與關懷，才能讓消防員有更多力量保護市民。
消防署臉書發文 網友喊讚
不少網友或消防家眷看到發文，紛紛留言喊「讚」、「積極作為，正向肯定」、「沒吃飽哪來的體力救災，可以大大方方吃了」；多名新北市基層消防員也表示，中央單位早該站出來發聲，但就算已發公文，仍怕會有「較敏感」的民眾檢舉，希望民眾了解「消防員也是人，也要吃飯」的道理。
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