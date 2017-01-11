| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補

2017-01-11

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊隊員蔡宗樺，昨天休假到竹崎鄉獨立山登山，在通往梅山鄉太平村的大巃頂步道，遇到摔傷骨折的晏姓女登山客，他二話不說，揹她走1公里下山待援，輕鬆健行頓時變成「負重訓練」，蔡員事後謙稱「份內事」、「這沒什麼啦！」

蔡宗樺（44歲）警專10期畢業，現為嘉義縣消防局救助教官，昨天利用休假到獨立山親近大自然，上午10點多在大巃頂步道，見晏姓女山友（50歲）因踩空踏階，造成右腳腳踝開放性骨折，他立刻撥119求援，並把晏女揹下山。

休假時意外救人 蔡宗樺謙稱份內事

蔡宗樺說，平常負重訓練揹的假人將近70公斤，晏女體重約40公斤，以自己88公斤的體重來比較，雖輕鬆許多，但沿路登山客投以注目禮，他感到不好意思，只能加速前進，只用10多分鐘就到達約1000公尺遠的奉天岩廣場。

蔡宗樺表示，晏女是獨自上山，跌傷後顯露痛苦神情，揹到奉天岩廣場後，因無緊急包紮用品，先讓她坐著放輕鬆，待梅山消防分隊弟兄馳援並協助包紮，才目送她上救護車；蔡員認為，救人是消防人員的本份，「遇到了就是我們的事」。

縣消第三大隊大隊長蔡建安說，蔡宗樺平時工作認真，擔任救護助教，除了會自我體能訓練，更常提攜後進，曾因救援受困河床的民眾及變裝訪查破獲地下爆竹工廠，在95年獲「鳳凰獎」表揚，是弟兄們的楷模。

廣告
  • 蔡宗樺（中）把女傷患（右）揹至奉天岩廣場，與梅山分隊弟兄共同協助包紮。（記者曾迺強翻攝）

    蔡宗樺（中）把女傷患（右）揹至奉天岩廣場，與梅山分隊弟兄共同協助包紮。（記者曾迺強翻攝）

  • 蔡宗樺揹女傷患。（記者曾迺強翻攝）

    蔡宗樺揹女傷患。（記者曾迺強翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 消防員 登山
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.