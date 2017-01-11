消防員揹骨折山客 1公里坡路當吃補

2017-01-11

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣消防局第三大隊竹崎分隊隊員蔡宗樺，昨天休假到竹崎鄉獨立山登山，在通往梅山鄉太平村的大巃頂步道，遇到摔傷骨折的晏姓女登山客，他二話不說，揹她走1公里下山待援，輕鬆健行頓時變成「負重訓練」，蔡員事後謙稱「份內事」、「這沒什麼啦！」

蔡宗樺（44歲）警專10期畢業，現為嘉義縣消防局救助教官，昨天利用休假到獨立山親近大自然，上午10點多在大巃頂步道，見晏姓女山友（50歲）因踩空踏階，造成右腳腳踝開放性骨折，他立刻撥119求援，並把晏女揹下山。

休假時意外救人 蔡宗樺謙稱份內事

蔡宗樺說，平常負重訓練揹的假人將近70公斤，晏女體重約40公斤，以自己88公斤的體重來比較，雖輕鬆許多，但沿路登山客投以注目禮，他感到不好意思，只能加速前進，只用10多分鐘就到達約1000公尺遠的奉天岩廣場。

蔡宗樺表示，晏女是獨自上山，跌傷後顯露痛苦神情，揹到奉天岩廣場後，因無緊急包紮用品，先讓她坐著放輕鬆，待梅山消防分隊弟兄馳援並協助包紮，才目送她上救護車；蔡員認為，救人是消防人員的本份，「遇到了就是我們的事」。

縣消第三大隊大隊長蔡建安說，蔡宗樺平時工作認真，擔任救護助教，除了會自我體能訓練，更常提攜後進，曾因救援受困河床的民眾及變裝訪查破獲地下爆竹工廠，在95年獲「鳳凰獎」表揚，是弟兄們的楷模。