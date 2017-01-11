鑑定非骨肉 兒︰難怪自幼遭母虐
2017-01-11
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕當了33年的兒子，直到母親向法院提告，才證實自己果真不是媽媽的骨肉！
婦當年抱養 提無親子關係之訴
陳姓婦人指控33歲兒子忤逆，連父親過世也不返家奔喪，並揭發他是「抱回來養的」；兒子則反控母親從小就對他冷酷無情。法官最終根據親子鑑定，判決確認這對母子親子關係不存在。
陳婦說，71年她產下第3胎，因3胎都生女兒，在婆家傳宗接代觀念下，得知堂兄陳姓醫師經營的婦產科診所，有產婦因故不便照顧新生男嬰，陳婦由丈夫出面與產婦溝通，將男嬰抱養充作親生，並負擔所有生產及治療費用。
因陳婦當年已報三女出生，次年才由她擔任助產士的母親，出具男嬰出生證明，向戶政機關登記為長男。
陳婦後來認為林男長大後，對父母多有忤逆，行為不端，離家多年未曾聯絡，連父親過世也不回家奔喪，母子形同陌路，去年底憤而向新竹地方法院提起確認親子關係不存在之訴。
男子13歲離家 父還謊稱是親生
林男反駁，自幼未獲母親善待，經常被打罵、罰跪，13歲時即已離家。他坦承年少時曾有許多讓母親傷心的表現，但離家後想要與父母親聯絡，均不被接受。
已非血親 法官確認無親子關係
直到有一天，林男驚覺母親對他如此冷酷，可能是因為自己並非她親生骨肉，但詢問父親，父親強烈否認，強調是他們夫婦親生。林男說，他不知何以母親會在父親死亡後，才提起這起確認血緣不存在的官司。
經醫院進行親子鑑定，確認陳婦與林男之間並非母子。林男說，對血緣鑑定結果證明2人不具親子關係，他並無意見。
法官認為，母子之間既未存有真實血緣關係，而收養關係亦經母子合意終止，因此確認雙方已不存在親子關係。
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