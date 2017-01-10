惡老闆性侵女員工 拿走內褲做紀念

2017-01-10

〔記者謝君臨、張議晨／台北報導〕台北市某資訊公司50歲莊姓負責人，追求女下屬小如（化名）不成，竟趁她獨自加班時對她指侵，並拿走小如的內褲做紀念；台北地檢署庭訊時，莊男否認犯行，辯稱是兩情相悅，並未指侵，但未獲檢察官採信，依涉嫌強制性交罪將他起訴。

檢方調查，莊男的公司從事網路行銷，20多歲小如擔任客服。起訴書指出，104年12月，莊男多次透過LINE向小如表達好感，小如礙於對方是老闆，只能委婉拒絕或禮貌性回應。

去年5月15日晚間，小如在公司加班，莊男進入公司將門鎖上，上前與她攀談，小如未理會，莊竟從後緊抱，小如大聲喝斥：「走開！不要碰我！」莊未停手，並對她強吻、襲胸。

莊男以手指性侵，並脫掉小如內褲，後因小如不斷掙扎，莊男擔心驚動他人而停手，離去時還偷走小如的內褲。

小如邊啜泣，邊尋找內褲，當晚8點半左右莊返回公司，對小如說，已將她的內褲帶回家留做紀念，並拿出新買的桃紅花蕾絲內褲要送她，小如拒絕，並要求歸還內褲，莊隨即離去。

莊離開後，小如傳LINE給王姓男友人，王男趕抵，陪她買紙內褲；當晚9點半，兩人返回公司欲拿取小如的私人物品，突見莊男站在門口，王男上前壓制他，報警送辦。