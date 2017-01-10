遭夫燒成火球 妻還打神秘電話
鄰居熱心滅火 妻送醫插管命危
〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆醋夫陳清輝懷疑分居的李姓妻子有「小王」，昨赴新豐街與妻子談判爆發爭執，陳男竟拿預藏的汽油往妻子身上潑灑後點火，李女成火球，痛得倒地打滾，喊一聲「救命」後，就因吸入高溫氣體灼傷，喊不出聲，鄰居以滅火器滅火後，李女緩緩站起來，竟向現場的楊姓鄰居借10元，強忍身體被火吻痛楚，到一旁打公用電話，但不知打給誰？
醫護人員檢視李女傷勢，發現她吸入高溫氣體，有呼吸道燒傷及喉、氣管和肺燒傷，合併呼吸衰竭，包括頭頸部、雙上肢在內，全身30％二度以上燒傷，轉燒燙傷加護病房插管治療，有生命危險，上肢有截肢疑慮。
妻︰男友人僅借住 無曖昧
李女送醫前向警方透露，與男性友人沒有曖昧關係，只是單純借住。陳男犯後逃逸，昨晚9時許在基隆正義路上被警方逮捕，陳男說自己左手腕以下也被燒傷，為躲避追緝不敢就醫，警方上銬戒護陳男就醫。
警方調查，46歲李女與擔任送貨員的53歲陳姓丈夫相處不睦，約半年前2人分居，李女帶著兒子搬出，李女一名男性好友擔心孤兒寡母無處居住，收留母子住在基隆新豐街家中，疑因引來陳男猜疑，認定男性友人就是「小王」，曾到出事地點找男性友人談判未果，卻在昨對妻子痛下毒手。
警方調閱監視器顯示，陳男案發前追著妻子奔跑，2人發生拉扯，陳男將預藏的汽油潑灑在妻子身上，再用打火機點燃，火焰瞬間包圍李女，陳男不顧李女著火倒地，騎著機車逃離，返回住處再搭計程車逃逸。
目擊的鄰居楊文昌表示，當時他正在2樓修理釣竿，發現樓下傳來騷動，向外查看時赫見女子上半身燃燒，像一顆火球在地上打滾，趕緊跑下樓救人，一名老伯拿水滅火，但效果不好，還好旁邊的鄭姓女住戶拿滅火器，才將火勢撲滅，女子喊救命後就「沒有發出任何聲音」，等到火勢撲滅後，緩緩站起來向他借電話，他手機沒帶在身上，從身上摸出10元借她打公用電話。
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