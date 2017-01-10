法界看法 法官評鑑功能待檢討
2017-01-10
〔記者項程鎮／台北報導〕法官評鑑委員會得知曾雨明「只被懲戒罰俸」，僅表示「尊重職務法庭職權」；評鑑委員會人員私下指出，根據法官法規定，評鑑委員會的認定結果，只具建議性質，還須移送監察院決定是否彈劾，礙於目前法律制度，不管評鑑委員會調查得多詳盡，一樣「僅供參考」。
資深司法官指出，現行法官評鑑制度，讓評鑑委員會功能像是「警察」，負責調查及蒐證司法官不當言行，再交由像是「檢察官」的監察院調查，監察院有權認定，評鑑委員會調查的事證是否成立，如果決議彈劾，才會「起訴」司法官並移送職務法庭審理，嚴重影響評鑑委員會的功能，有必要檢討、修法解決兩者疊床架屋的問題。
民間司改會檢舉曾雨明開庭言行不當共3案，第一件是曾雨明審理一對老夫婦涉及詐欺案，曾在法庭大聲咆哮，法院員工作證時指出，「聲音大到連樓上都聽得到」，但因法庭錄音器材有問題，無法「還原罵人的聲音」。
第二案是曾雨明審理某越南配偶涉妨害風化案，曾雨明限制律師詰問員警的權利，引發律師不滿；第三案是偽造文書案，曾雨明數度咆哮被告，被告2度以頭撞桌抗議，本案是三案中情節最嚴重者。
據指出，監察院僅彈劾第三案，職務法庭就根據監察院移送的彈劾案審理，最後認定曾雨明的違失情節，僅在於監察院彈劾的這一案，這也是評鑑委員會的評鑑結果，與曾雨明的懲戒結果有落差的主因。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 台北》預算表決「藍營大敗」 12.5億二備金過關
- 台南將軍馬沙溝3D彩繪 吳清友故居也畫3幅
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 汪啟疆／在太平島上
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 第一果菜市場改建》150億工程費 官股主導北農人事才能用
- 牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」
- 小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！
- 〈愛情隨堂考〉你有長輩緣嗎?
- 糗了〜小班頒獎凸槌 介紹入圍恍神
- 車輛排污累犯 最高可罰6萬元
- 蔡：定期協助企業組團 考察中美洲
- 罕見近「全圓彩虹」 登山老手驚豔
- 又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Academic charged with corruption
- 機場公車資訊 更新慢半拍
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 南鐵地下化邁大步 仁德段發包
- 同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 伊甸烘焙咖啡屋春節禮盒 無奈熊搭笨雞雞拉買氣
- 上班一族徵文─360行工作照
- 國二何信諺 全美中學數測滿分
- 蔡丁貴要求 年內拆光威權銅像
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 歐股漲跌互見 倫敦股市創新高
- 產品轉型有成 網通股營收上衝
- 遊台北兼圍爐 三重獨老好樂
- 《雲林8天4場爆禽疫》防疫所：無地緣 尚無大流行跡象
- 整合18家農企業 高職生月薪30K
- 熊老大結婚 瑞佐當伴郎
- 〈12星座戀愛占卜〉2017愛情危機大預測（上）
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
- 統一食安檢驗中心啟用
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：法界看法 法官評鑑功能待檢討
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分