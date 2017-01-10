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法界看法 法官評鑑功能待檢討

2017-01-10

〔記者項程鎮／台北報導〕法官評鑑委員會得知曾雨明「只被懲戒罰俸」，僅表示「尊重職務法庭職權」；評鑑委員會人員私下指出，根據法官法規定，評鑑委員會的認定結果，只具建議性質，還須移送監察院決定是否彈劾，礙於目前法律制度，不管評鑑委員會調查得多詳盡，一樣「僅供參考」。

資深司法官指出，現行法官評鑑制度，讓評鑑委員會功能像是「警察」，負責調查及蒐證司法官不當言行，再交由像是「檢察官」的監察院調查，監察院有權認定，評鑑委員會調查的事證是否成立，如果決議彈劾，才會「起訴」司法官並移送職務法庭審理，嚴重影響評鑑委員會的功能，有必要檢討、修法解決兩者疊床架屋的問題。

民間司改會檢舉曾雨明開庭言行不當共3案，第一件是曾雨明審理一對老夫婦涉及詐欺案，曾在法庭大聲咆哮，法院員工作證時指出，「聲音大到連樓上都聽得到」，但因法庭錄音器材有問題，無法「還原罵人的聲音」。

第二案是曾雨明審理某越南配偶涉妨害風化案，曾雨明限制律師詰問員警的權利，引發律師不滿；第三案是偽造文書案，曾雨明數度咆哮被告，被告2度以頭撞桌抗議，本案是三案中情節最嚴重者。

據指出，監察院僅彈劾第三案，職務法庭就根據監察院移送的彈劾案審理，最後認定曾雨明的違失情節，僅在於監察院彈劾的這一案，這也是評鑑委員會的評鑑結果，與曾雨明的懲戒結果有落差的主因。

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標題：法界看法 法官評鑑功能待檢討


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