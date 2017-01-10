法官當庭恫嚇被告 輕罰180萬薪過關
〔記者項程鎮、溫于德、余瑞仁／綜合報導〕桃園地院法官曾雨明開庭亂發飆、恫嚇要羈押被告，造成被告2度以頭部撞擊桌面抗議，法官評鑑委員會評鑑曾雨明不適任法官職務，建議免職；司法院職務法庭認定曾雨明違反法官法和法官倫理規範，昨判決罰俸10個月確定，除了罰款150萬元薪水外，還連帶各1個月的「工作獎金」和「職務評定獎金」也泡湯，損失約180萬元，這也是101年法官法實施以來，第一位司法官遭罰俸的案例。
民間司改會執行長高榮志律師認為處罰太輕，直呼「無法接受！」他認為，曾雨明開庭時無法控制脾氣，「已是出名的有名」，屬不適任法官，司改會無法接受只是罰俸了事；高還提到，法官評鑑委員會認定曾雨明的行為非「偶發單一個案」、是「很嚴重」的事，但職務法庭卻選擇輕輕放下，實在很怪。
曾雨明被司改會檢舉開庭態度不佳，職務法庭認為他103年2月27日審理偽造文書案時，在法庭內揚言羈押被告，還怒斥被告：「妳特別給我注意！妳不要給我找收押」、「妳一副不屑法院的臉，妳給我注意一點」、「我做一不二，妳不要不相信 ，妳不要不信邪，我就要收押」、「這樣不用收押啊？囂張」、「如果妳覺得妳的律師這樣子還不夠，妳可以把他當庭就開除掉」等語。
桃園地院尊重判決 曾雨明無法取得聯繫
被告情緒激動連稱：「什麼意思？為什麼不聽我說話？我有委屈」、「我不活了，我去死一死啦」，2度以頭部撞擊「被告席位」桌面致頭部受傷，曾雨明還說出：「妳是本省人，幹嘛要我一個外省人跟檢察官求情做什麼？」等不當言語。
法官評鑑委員會前年評鑑曾雨明不適任法官職務，建議免職或轉任其他職務，並會報司法院移送監察院審查。監委當時以11票對0票，無異議通過彈劾曾雨明，全案移送司法院，由職務法庭決定後續懲處。
職務法庭認定曾雨明違反法官法「言行不檢條款」，和法官倫理規範的「法庭尊嚴條款」。對此，桃園地院表示尊重職務法庭判決；曾雨明無法取得聯繫、回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 佛訥：未見蔡總統 個人身分通電話
- 殭屍病毒若入侵地球 英研究：只剩273人存活
- 老翁喝水不夠 「膀胱結石」大如奇異果
- 台北》預算表決「藍營大敗」 12.5億二備金過關
- 台南將軍馬沙溝3D彩繪 吳清友故居也畫3幅
- 不滿年金改革 屏東教師明陳情
- 汪啟疆／在太平島上
- 聯電、世界先進營收同創新高
- 第一果菜市場改建》150億工程費 官股主導北農人事才能用
- 牙齒再生不是夢！ 英研究：阿茲海默藥物可助「長牙」
- 小表弟把甜點吃光 網友想出了「最可愛報復」！
- 〈愛情隨堂考〉你有長輩緣嗎?
- 糗了〜小班頒獎凸槌 介紹入圍恍神
- 車輛排污累犯 最高可罰6萬元
- 蔡：定期協助企業組團 考察中美洲
- 罕見近「全圓彩虹」 登山老手驚豔
- 又有俄國外交官死亡 駐希臘官員陳屍寓所
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Academic charged with corruption
- 機場公車資訊 更新慢半拍
- 倪安東過年享天倫 李佳薇爆粗急改口
- 漢本段去年11起落石 列蘇花最危險路段
- 張念慈借錢變行賄 金主尹衍樑卻沒事
- 南鐵地下化邁大步 仁德段發包
- 同事眼中陳明哲 好醫生但看錢太重
- 台塑四寶去年獲利歷史次高 台塑化最好
- 伊甸烘焙咖啡屋春節禮盒 無奈熊搭笨雞雞拉買氣
- 上班一族徵文─360行工作照
- 國二何信諺 全美中學數測滿分
- 蔡丁貴要求 年內拆光威權銅像
- 豪奢成人日 為穿和服週花八圓
- 歐股漲跌互見 倫敦股市創新高
- 產品轉型有成 網通股營收上衝
- 遊台北兼圍爐 三重獨老好樂
- 《雲林8天4場爆禽疫》防疫所：無地緣 尚無大流行跡象
- 整合18家農企業 高職生月薪30K
- 熊老大結婚 瑞佐當伴郎
- 〈12星座戀愛占卜〉2017愛情危機大預測（上）
- 成棒經典賽》林安可飆146Km 腳抽筋可惜了
- 中國人力成本高漲 聚陽解散揚州廠
- 統一食安檢驗中心啟用
標題：法官當庭恫嚇被告 輕罰180萬薪過關
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email