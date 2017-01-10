法官當庭恫嚇被告 輕罰180萬薪過關

2017-01-10

〔記者項程鎮、溫于德、余瑞仁／綜合報導〕桃園地院法官曾雨明開庭亂發飆、恫嚇要羈押被告，造成被告2度以頭部撞擊桌面抗議，法官評鑑委員會評鑑曾雨明不適任法官職務，建議免職；司法院職務法庭認定曾雨明違反法官法和法官倫理規範，昨判決罰俸10個月確定，除了罰款150萬元薪水外，還連帶各1個月的「工作獎金」和「職務評定獎金」也泡湯，損失約180萬元，這也是101年法官法實施以來，第一位司法官遭罰俸的案例。

民間司改會執行長高榮志律師認為處罰太輕，直呼「無法接受！」他認為，曾雨明開庭時無法控制脾氣，「已是出名的有名」，屬不適任法官，司改會無法接受只是罰俸了事；高還提到，法官評鑑委員會認定曾雨明的行為非「偶發單一個案」、是「很嚴重」的事，但職務法庭卻選擇輕輕放下，實在很怪。

曾雨明被司改會檢舉開庭態度不佳，職務法庭認為他103年2月27日審理偽造文書案時，在法庭內揚言羈押被告，還怒斥被告：「妳特別給我注意！妳不要給我找收押」、「妳一副不屑法院的臉，妳給我注意一點」、「我做一不二，妳不要不相信 ，妳不要不信邪，我就要收押」、「這樣不用收押啊？囂張」、「如果妳覺得妳的律師這樣子還不夠，妳可以把他當庭就開除掉」等語。

桃園地院尊重判決 曾雨明無法取得聯繫

被告情緒激動連稱：「什麼意思？為什麼不聽我說話？我有委屈」、「我不活了，我去死一死啦」，2度以頭部撞擊「被告席位」桌面致頭部受傷，曾雨明還說出：「妳是本省人，幹嘛要我一個外省人跟檢察官求情做什麼？」等不當言語。

法官評鑑委員會前年評鑑曾雨明不適任法官職務，建議免職或轉任其他職務，並會報司法院移送監察院審查。監委當時以11票對0票，無異議通過彈劾曾雨明，全案移送司法院，由職務法庭決定後續懲處。

職務法庭認定曾雨明違反法官法「言行不檢條款」，和法官倫理規範的「法庭尊嚴條款」。對此，桃園地院表示尊重職務法庭判決；曾雨明無法取得聯繫、回應。