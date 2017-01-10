過馬路當志工 慈濟師姊遭撞死

2017-01-10

〔記者吳仁捷／新北報導〕65歲的謝姓婦人在慈濟擔任志工，昨準備到慈濟新北市三峽園區服務，穿越園區門口馬路時，遭水電工黃國華駕駛的休旅車撞上，謝婦彈飛3公尺重摔墜地，送醫回天乏術，謝婦下月就要歡度生日卻發生意外，志工同事感嘆：「老菩薩成佛了！」

警方調查，56歲黃國華昨開車前往桃園市大溪工作，沿介壽路往三峽方向行駛，途經慈濟園區前不慎撞上謝婦，婦人遭撞後，鞋子、隨身物品散落現場，到院前失去呼吸心跳，院方雖搶救仍不治。

黃男供稱，當時他開車經過，阿婆突然出現在眼前，他反應不及撞上；謝婦家人堅持提告，要求檢警查明車禍真相，還給母親公道。

警方調查，車禍現場100公尺內沒有行人穿越道，現場燈號為雙黃燈，雙方路權及肇事責任有待鑑定釐清，昨相驗後黃男暫時請回，列過失致死嫌疑人。

謝婦在慈濟當志工多年，為人和善，與同事相處融洽，昨意外傳回慈濟園區，志工們都感不捨，雙手合十直呼「老菩薩成佛了！」不少人趕往醫院替謝婦助念，氣氛哀戚。