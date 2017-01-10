跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲
2017-01-10
〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年贏得桃園市警局跆拳道比賽冠軍的楊梅警分局草湳派出所警員吳煜祥，昨追捕騎贓車的沈姓男子時，騎機車從後方趕上後，祭出一記「無影腳」踹向對方，讓沈男連人帶車倒地後就逮。
警方調查，50歲沈男昨晨騎贓車行經楊梅區新農街，因沒戴安全帽，引起巡邏的吳煜祥與另名警員劉家瑋示意盤查，沈男不配合，衝撞吳煜祥的機車並加速逃逸。
雙方飛車追逐約1公里，沈男多次逆向，還好凌晨路上人車稀少，沒有人車被殃及。吳員追上沈男，高聲喝令停車，沈男仍不理會，吳員於是在空曠路段，一腳踹向沈男，避免高速飛車可能發生更嚴重的意外。
沈男被踹一腳後連人帶車摔倒，所幸只有皮肉傷，吳員與隨後趕到的劉員將他壓制上銬，在他身上搜出0.64公克的海洛因毒品。
沈男供稱，原以為半夜出門吃消夜很安全，才沒戴安全帽，豈料被盯上，他因騎贓車且持有毒品，才飛車逃逸，哪知遇到警界高手，被踢倒就擒。警方訊後依毒品、竊盜等罪嫌將沈男送辦。
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