| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年
 首頁 > 社會

跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲

2017-01-10

〔記者周敏鴻／桃園報導〕去年贏得桃園市警局跆拳道比賽冠軍的楊梅警分局草湳派出所警員吳煜祥，昨追捕騎贓車的沈姓男子時，騎機車從後方趕上後，祭出一記「無影腳」踹向對方，讓沈男連人帶車倒地後就逮。

警方調查，50歲沈男昨晨騎贓車行經楊梅區新農街，因沒戴安全帽，引起巡邏的吳煜祥與另名警員劉家瑋示意盤查，沈男不配合，衝撞吳煜祥的機車並加速逃逸。

雙方飛車追逐約1公里，沈男多次逆向，還好凌晨路上人車稀少，沒有人車被殃及。吳員追上沈男，高聲喝令停車，沈男仍不理會，吳員於是在空曠路段，一腳踹向沈男，避免高速飛車可能發生更嚴重的意外。

沈男被踹一腳後連人帶車摔倒，所幸只有皮肉傷，吳員與隨後趕到的劉員將他壓制上銬，在他身上搜出0.64公克的海洛因毒品。

沈男供稱，原以為半夜出門吃消夜很安全，才沒戴安全帽，豈料被盯上，他因騎贓車且持有毒品，才飛車逃逸，哪知遇到警界高手，被踢倒就擒。警方訊後依毒品、竊盜等罪嫌將沈男送辦。

廣告
  • 沈姓毒蟲因沒戴安全帽被警方盯上，騎機車在大馬路上逆向逃逸。 （記者周敏鴻翻攝）

    沈姓毒蟲因沒戴安全帽被警方盯上，騎機車在大馬路上逆向逃逸。 （記者周敏鴻翻攝）

  • 一腳踹倒逃逸毒蟲的警員吳煜祥，是去年桃園市政府警察局跆拳道比賽的冠軍。（記者周敏鴻攝）

    一腳踹倒逃逸毒蟲的警員吳煜祥，是去年桃園市政府警察局跆拳道比賽的冠軍。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 帥警 桃園 毒蟲 無影腳 跆拳道
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
今天吃✤角煮便當
九層塔蛤蜊湯
買到新鮮米的2關鍵
剩菜到底該不該吃？
轉寄

標題：跆拳冠軍警察 一腳踹倒飛逃毒蟲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月10日‧星期二‧丙申年臘月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.