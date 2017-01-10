澎湖5女燒炭 木炭媽媽買的
2017-01-10
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公5女燒炭自殺案，至今已造成3死慘劇，檢警調查確知，木炭及膠帶是由2名往生的母親王來匏、蔡陳秋月，由其中1人到五金行買的，研判是長輩攜同晚輩共赴黃泉，但動機為何？有待已清醒的陳家長女開口解謎。
疑為長輩攜晚輩自殺
經營鐵工廠的蔡姓男子，娶了陳姓員工的妹妹，2家人同住在陳姓員工澎湖馬公的2層樓透天厝。蔡、陳2人6日晚間結束工作返家，發現家中門窗緊閉反鎖，破門而入，赫見2家5女在2樓儲藏室燒炭自殺，造成陳姓屋主的次女陳鈺芹（18歲）、妻子王來匏（55歲）、妹妹蔡陳秋月（54歲）死亡。而陳家的長女已清醒，但仍在插管，蔡家的女兒仍與死神拔河。
由於案發後，首名被拖出救援的是陳家長女，因此她恢復情況良好，傳出目前已清醒，能依護理人員指示抬手抬腳。但因插管暫無法製作筆錄，警方將待醫院通知，等移入普通病房就立即偵訊，釐清相關疑點。
據鄰居及同學表示，陳家的長女個性封閉，上下學都要母親陪同，是否願如實回答？成為解開謎團的關鍵。
長女清醒 成解謎關鍵
另外，檢警查出的木炭與膠帶，是2名往生的母親其中1人，前往五金行購買，研判應是長輩攜同晚輩共赴黃泉。且由現場開封的3雙塑膠手套驗證，應至少有3人同意燒炭，而膠帶上斷痕處有多枚指紋，也是究竟有幾人參與的重要佐證，其中是否有人先遭安眠藥等迷昏，這部分涉及加工自殺，藥物檢驗是關鍵，若驗出可能涉及殺人重罪。
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