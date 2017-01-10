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婦遊水漾森林墜谷 消防員漏夜救出

2017-01-10

〔記者謝介裕／竹山報導〕台北市陳姓婦人一家3口前天到南投縣杉林溪與嘉義縣山區交界的「水漾森林」遊玩，陳婦卻不慎滑落深約50公尺的山谷，南投縣消防局接獲通報，漏夜馳援，昨天成功將陳婦救出送醫，幸無大礙，結束這場山區驚魂記。

民國88年921大地震造成石鼓盤溪河道受阻，形成長約1公里、寬約200公尺的堰塞湖，平均深度7公尺，最深達16公尺，林木因長期泡水枯死，予人一種蒼涼的美感，被稱為「水漾森林」，儘管路況不佳，但仍有許多山友冒險前往。

台北市53歲的陳婦與其丈夫、兒子一家3口，原定要在「好漢坡」附近平台尋找適當地點露營夜宿，隔日再前往水漾森林遊玩，怎料，8日下午4時許，陳婦不慎在「好漢坡」路段滑落山谷，南投消防及義消人員獲報，漏夜上山救援。

消防人員歷時約4小時努力，夜間8時許，發現陳婦一家3人，檢視陳婦頭部約有15公分撕裂傷、手腳有些挫傷，但意識清醒，進行包紮止血後，連夜接駁引導下山，送往竹山秀傳醫院醫治，順利完成救援任務。

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  • 婦人前往水漾森林，不慎滑落山谷，經消防人員尋獲後，就其頭部傷勢進行包紮止血。（記者謝介裕翻攝）

    婦人前往水漾森林，不慎滑落山谷，經消防人員尋獲後，就其頭部傷勢進行包紮止血。（記者謝介裕翻攝）

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