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浮屍登錄多13公分 誤家屬認親13年

2017-01-10

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子楊連滿93年間颱風襲台時落海身亡，被登錄為無名屍，不料因當時檢警及法醫的登錄有誤，只有162公分的楊男被錯記為175公分的大漢，這13公分的誤差，讓哥哥楊連錦13年苦尋不到弟弟，直到新北市海山警分局巡佐蔡淑女以DNA比對，才讓兄弟倆「相認」，哥哥楊連錦得知找到弟弟遺體時，淚流滿面說：「我們回家吧！」

51歲的楊連錦原住苗栗，10多年前帶著胞弟楊連滿北上謀生，沒想到弟弟在93年艾利颱風期間離家失蹤，楊連錦當年向新北市樹林警方報案協尋，雖曾猜想弟弟是否已經身亡，也多次向警方查詢無名屍資料，13年來仍無下文，讓楊連錦心中滿是遺憾。

去年4月，楊連錦向新北市社會局陳情，請求再次協尋弟弟下落，社會局轉給新北市警察局處理，警方則轉交蔡淑女協助。

地虎變天龍 成無名屍

蔡淑女比對警方系統，先過濾出5具與楊弟失蹤期間接近的無名屍，再採集楊兄DNA交叉比對，發現93年8月28日淡水沙崙海水浴場的無名屍，就是失蹤多年的楊連滿。

為何一查就是13年？警方細查赫然發現，當年楊弟遺體被尋獲時登錄的身高為175公分，但他實際僅162公分，登錄的身高足足多了13公分，地虎無端變天龍，才讓哥哥屢屢比對無名屍時一再剔除弟弟遺體的資料。

但登錄遺體需經過檢、警、法醫相驗，為何「長高的遺體連過三關」均無人發現？相關人員研判，早年發現無名屍，只要身上無外傷，研判無他殺之嫌，可能作業就會較草率；另外，遺體也可能因泡水浮腫、腐化而影響測量結果。

DNA比對 落葉歸根

蔡淑女說，民國90年後，無名屍強制採取DNA，民眾只要留有DNA，到全國各分局偵查隊、法務部法醫研究所申請，都能迅速比對。

楊連滿的遺體在13年前因公告後無人招領，已交由新北市政府火化、收埋，楊家預計今年清明時，到新淡水區的遺體收埋處起骨，離家13年的楊連滿終於可以落葉歸根了。

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  • 新北市海山警分局巡佐蔡淑女（右一）透過DNA比對，幫助尋弟13年的楊連錦（中）尋獲胞弟。（記者吳仁捷攝）

    新北市海山警分局巡佐蔡淑女（右一）透過DNA比對，幫助尋弟13年的楊連錦（中）尋獲胞弟。（記者吳仁捷攝）

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標題：浮屍登錄多13公分 誤家屬認親13年


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