2017-01-10

〔記者吳佳蓉／台北報導〕昨晚開獎的威力彩頭獎連18摃，累積至下期頭獎2.74億元。昨晚開獎的第106000007期今彩539，頭獎3注中獎，每注可得獎金800萬元，獎落台北市中山區伊通街104之2號「財運發彩券行」，新北市蘆洲區復興路186號「旺億來投注站」，以及台北市南港區東新街80巷11弄1號「罡發商行」。