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3逃逸越勞 偷大賣場保險箱

2017-01-10

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市大寮區大仁街大賣場去年遭歹徒潛入，切開保險箱偷走60餘萬元，林園警方查察赫然發現是3名逃逸越勞犯案，警方逮捕裴姓主嫌等2人，由於是罕見外勞集團式犯案，將追查是否另涉他案。

罕見集團式犯案

去年11月9日凌晨2時，有歹徒從大賣場屋頂縫隙鑽入，沿著牆邊鐵架攀爬而下，以砂輪機切開辦公室內保險箱，偷走現金60餘萬元，還刻意避開監視器，警方過濾出3名可疑男子。

專案小組查出是逃逸外勞搭乘計程車犯案，循線到台南下車地點，調閱監視器發現36歲裴姓主嫌手持裝犯案工具的提包經過身影。

警方發現裴嫌騎乘機車，查出車主為越南籍女性，在越女住宅埋伏，裴嫌11月11日騎機車返回，遭遇盤查頑抗，造成鄭姓警員眼鏡破碎，眼部、手指受輕傷。幹員在其住處起出砂輪機等證物，並在阮姓友人住處起出贓款8萬6000元。

裴嫌應訊時供稱，他與31歲阮姓、23歲團姓同鄉犯案，警方12月24日在台中逮獲阮嫌，但他們互推責任，日前借提釐清案情。

警方指出，3名嫌犯均是逃逸越勞，裴男經常到大寮區訪友，發現大賣場生意興隆，研判店內放置大筆現金，夥同阮、團行竊，他們曾4度勘查地形，由裴嫌進入偷竊，另2人在外把風，阮、團事後分得4萬元。裴嫌、阮嫌被依加重竊盜罪嫌送辦，裴嫌還多吃一條妨害公務罪，警方正追查在逃團嫌。

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  • 竊賊以砂輪機切開保險箱偷走現金。（資料照，記者洪臣宏翻攝）

    竊賊以砂輪機切開保險箱偷走現金。（資料照，記者洪臣宏翻攝）

  • 警方將裴姓（前）、阮姓（後）越勞送辦。（記者洪臣宏翻攝）

    警方將裴姓（前）、阮姓（後）越勞送辦。（記者洪臣宏翻攝）

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標題：3逃逸越勞 偷大賣場保險箱


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