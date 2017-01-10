跟蹤女生辯追愛 法官打臉

2017-01-10

〔記者王定傳／新北報導〕曾姓男子跟蹤暗戀的孔姓女子，警方依社會秩序維護法「無正當理由跟追他人，經勸阻不聽」，處罰鍰1000元，曾男聲明異議，主張自己沒跟蹤，只是住在附近，出現在該處是「憲法保障的自由」；新北地院板橋簡易庭認定，曾男曾向警方供稱「想追上去向孔女表白」，且「孔女及家人勸阻均不聽」，可見「跟追」屬實，裁定駁回。

警方調查，曾男從去年8月24日開始跟蹤孔女，即使孔女及其阿姨、同事勸阻，曾男依舊故我，造成孔女心理害怕。去年9月28日深夜，孔女又發現曾男跟蹤她回家，甚至在家門前逗留，勸阻後仍不離開，因此報警。

警方依社維法89條第2款處曾男1000元罰鍰，曾男不服，向法院聲明異議，坦承喜歡孔女，但沒有追著孔女要電話或說話，也未有傷害等舉動，同時主張自己是孔女鄰居，出現在孔女家門前是「憲法保障的人身自由，是權利義務」，警員未取得拘票，強行拘捕、搜索，假借權力，剝奪他的行動自由。

對方心理害怕 屢勸不聽

法官認為，曾男曾在警詢時供稱「我本想追上去跟孔小姐表達我喜歡她之意，等我追上去時，她右轉人就消失」等語，認定曾男確有「跟追」的事實，駁回曾男異議，仍可抗告。

律師陳振瑋認為，追求女性大可直接上前搭訕、要電話，若不斷暗中跟蹤，造成對方壓力，就不算正當理由，且本案孔女家人已出面勸阻，曾男依舊故我，已構成「經勸阻不聽」。

一名資深法官也認為，追求女性當然算是「正當理由」，但曾男的追求手法有問題，確實已涉及該法，即使抗告，翻盤機率也不高。