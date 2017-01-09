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剛辦完年改會 中興大學竄暗夜火

2017-01-09

〔記者許國楨／台中報導〕年金改革中區座談會前天下午在中興大學圖書館舉行時，才引來大批民眾陳情抗議，未料深夜在男生宿舍旁的機車棚卻傳出火警，儘管火場距圖書館還有一段距離且無人傷亡，但時間點仍不免令人覺得敏感，確實的起火原因正由消防局進一步鑑定釐清。

這起火警發生在前天深夜11時許，中興大學靠近忠明南路的校區男生宿舍內，一處校方外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋突然竄出火苗，火勢還延燒到一旁的機車停車棚，熊熊火光夾雜陣陣濃煙，暗夜中格外令人怵目驚心，驚醒許多睡夢中的學生衝出查看。

消防局獲報出動人車趕往佈設水線搶救，阻隔延燒，火勢在11點24分控制撲減，但鐵皮屋內的11輛中古、4輛新腳踏車及零件，以及機車停車棚內的1輛機車均已付之一炬，所幸無人傷亡，初估財物損失約20萬元。

警方指出，現場是機車、單車停車棚及興大委外經營的腳踏車修理廠起火燃燒，與年改座談會應無關聯，至於火警發生原因則待消防局進一步鑑定釐清。

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  • 中興大學外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋前晚發生大火，內部付之一炬。（記者許國楨翻攝）

    中興大學外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋前晚發生大火，內部付之一炬。（記者許國楨翻攝）

  • 中興大學外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋前晚發生大火。（記者許國楨翻攝）

    中興大學外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋前晚發生大火。（記者許國楨翻攝）

  • 中興大學外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋前晚發生大火。（記者許國楨翻攝）

    中興大學外包給新舊單車買賣維修商經營的鐵皮屋前晚發生大火。（記者許國楨翻攝）

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標題：剛辦完年改會 中興大學竄暗夜火


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