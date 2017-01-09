男雙手反綁 永和流動廁所自縊亡
2017-01-09
〔記者徐聖倫／新北報導〕38歲黃姓男子昨凌晨陳屍新北市永和中正橋下河濱公園流動公廁，由於黃某被發現雙手反綁上吊，警方一度懷疑有他殺可能，詳加勘驗後排除他殺或外力介入可能。
8日凌晨3時許，河濱公園保全巡邏發現，流動廁所其中1道門上鎖多時，敲門查問無人應答，強制開門檢查，發現黃某上吊輕生，初查死亡時間已逾1天，警方在口袋裡找到證件以及遺書，上頭寫著「勿救…請聯絡我姊姊」，並附上胞姊電話。
黃某被發現時雙手以童軍繩反綁背後，警方一度以為他殺，立即通報新北市刑大、鑑識中心等相關單位到場調查。
警方調閱7日半夜至8日凌晨3時監視器，發現僅黃某1人進入，前後沒有與人接觸聯絡，現場也無打鬥痕跡，研判黃某自殺可能性高；黃某胞姊到場哀痛表示，「最近他（指黃某）一直說心情很不好」、「我弟弟沒工作，之前確實多次向我說過不想活。」
警方調查，黃某是高雄人，與姊姊2人北上工作，相依為命住永和，黃某長期求職碰壁，3個月前離家出走，期間也不願向胞姊透露住處。警方呼籲，自殺不能解決問題，民眾若發現家中成員心情不穩，應主動協助尋求相關醫療或輔導，並時時注意其動態，以免憾事發生。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
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