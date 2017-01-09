吃感冒藥後開車 7旬翁恍神撞18機車
2017-01-09
〔記者林嘉東／基隆報導〕71歲唐姓老翁前晚駕車行經新北市汐止區建成路，疑似開車前服用感冒藥導致精神恍惚，失控連撞路邊停放的18輛機車，還好未波及路人，唐翁右臉挫傷、右肩骨折，幸急救後已脫離險境。
老翁右臉挫傷、右肩骨折
新北市汐止警分局交通隊前晚近7時許獲報，建成路152號前有轎車失控衝撞路旁機車事故，警消到場時，先將受困車內的唐翁救出送醫，因右臉挫傷、右肩骨折，加上有心臟病史，心跳一度過快，所幸院方急救後已無大礙。
警方排除事故現場時，發現唐翁沿建成路往建成路142巷行駛，突然失控衝撞路旁機車，共有18輛臨停路旁的機車被波及，肇事原因初判，唐翁近來受風寒，駕車前有服用感冒藥，可能因藥效發作，造成精神恍惚，才釀成這起事故。
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