現代趙子龍 持棍竊民宅

2017-01-09

〔記者彭健禮／苗栗報導〕蜀漢三國趙子龍持長槍於長坂坡救主，現代趙子龍卻持鐵棍侵民宅行竊！36歲男子趙子龍持棍棒，夥同40歲友人侯姓男子，侵入苗栗縣後龍鎮民宅行竊，被警方查獲。苗栗地檢署依竊盜罪將他和侯男起訴。

曾涉強盜及槍砲案被關8年

檢警調查，現代趙子龍曾因犯強盜及槍砲案件，被法院判刑11年8個月，在牢裡關了8年多，才於102年假釋出獄。但他不思悔改，於104年10月20日，見苗栗縣後龍鎮大山里1間民宅圍牆大門沒關，與侯男擅自侵入，趙子龍手上還持了1根約60公分長的棍棒。

趙子龍與侯男先在民宅建物旁的廊道打探，並一邊翻動堆放在廊道旁的物品，侯男拿取1支手機後，2人隨即離去。

因被害屋主曾被宵小光臨，在廊道裝設監視器監控，這支被偷的手機，正是屋主的監視設備，趙子龍等人的偷竊行徑，也全被手機鏡頭拍下，透過網路連線，傳輸到雲端儲存。屋主報警處理，但因趙居無定所，查緝不易。

苗栗縣內於去年上半年，多鄉鎮傳出圓桌、櫥櫃等骨董級老舊原木家具遭竊，竹南警方循線鎖定後龍地區1處賊窟，於去年7月間前往搜索，查獲大批失竊原木家具、農機具、牛樟木等，並現場拘捕主嫌44歲黃姓男子、35歲劉姓男子及趙子龍兄妹。經警方清查，趙子龍才坦承另涉嫌後龍鎮大山里住宅竊案。

趙子龍辯稱，他和侯男是在找地址，才會誤闖入民宅，手機是侯男所拿，但丟棄在庭院草叢，沒有帶走；他持棍棒是為了要「打草驚蛇」。

警方表示，趙子龍染有毒癮，為了供應吸毒所需，曾搶超商、偷車賣給解體工廠等強盜、竊盜案件，前科累累，與三國時代趙子龍的忠肝義膽，大相逕庭。