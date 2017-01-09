監所空間小通風差 法部研擬改善
2017-01-09
〔記者項程鎮／台北報導〕台灣地狹人稠，監獄與先進國家相較，收容人的居住及活動空間更為狹小，屢被國際人權組織或監督團體評為不及格，矯正署轄下監所約有6萬2500個收容人，超收比率約12.3%，卻只有1萬3000多個床鋪，許多研究顯示，監所舍房過度擁擠，易造成受刑人心浮氣躁，影響囚情，形成安全隱憂。
過擠易造成心浮氣躁
法務部指出，正研擬1人1床和監獄遷建計畫，並持續推動現有的輕罪緩起訴、易服社會勞動等制度，並落實降低假釋門檻和加速假釋流程政策，還規劃監所遷建、研擬收容人白天外出工作、晚上回監等方案。
海洋大學海洋法律與政策學院院長陳荔彤表示，監所超收，可能囚犯連睡覺翻身都會壓到別人，加上我國夏季濕熱，空調設備卻落後，改善時機已迫在眉睫。
警大犯罪防治系副教授賴擁連日前受訪表示，我國受刑人的居住空間法定為0.7坪，但實際上僅0.3坪，活動空間狹小，通風品質低落，相較於日本的1坪、美國的2坪，差別極大，政府應投注更多預算擴建與改善監所，讓環境符合「最低人犯處遇標準」。
管理員比例 遠低先進國
賴擁連指出，我國監所管理員與囚犯的比例為1︰13，相較於日本的1：5、新加坡1：4、香港1：6，我國勤務明顯偏重。
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