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軟爛男當妻金飾 不識貨 鑽戒扔水溝

2017-01-09

〔記者吳政峰／基隆報導〕32歲林男缺錢花用，偷走妻子阮女的首飾，卻將其中最值錢的鑽戒，誤以為是假貨，把它丟入水溝棄置，其餘拿去典當，阮女後來得知竊賊是枕邊人，且價值4萬4000元的鑽戒下落不明，氣得提告，基隆地檢署依竊盜罪起訴林男。

林男去年失業，去年9月在外積欠債務，向妻子阮女索錢遭拒，趁著阮女熟睡，竊取她藏在床下與衣櫃的1組金飾、2副白金耳環、2只鑽戒，總價約12萬元。

林男帶贓物上當舖變賣，走到當舖門口，想到阮女節省，不可能有錢去買真鑽，便把2只鑽戒跟白金耳環丟進水溝，再把金飾拿進去典當，換得現金6萬5000元。

阮女醒來發覺首飾不見，焦急萬分，林男假好心，陪她到警局報案，並熱心提供線索。警方勘察現場，未發現門鎖破壞痕跡，屋內亦無翻箱倒櫃情形，似熟人所為，加上林男過份熱心，甚至問到：「如果親屬犯案，會不會判得比較輕？」讓員警起疑。

警方隨後在林男機車內起出5萬5000元，林男無法自圓其說，承認偷竊，其中1萬元已花掉。

讓阮女暴怒的是，林男竟然認為她「戴假貨」，蠢到把鑽戒丟入水溝，阮女與員警冒雨查找，但溝內水勢湍急，鑽戒早已不知去向。

檢方指出，林男為竊盜累犯，且未歸還鑽戒，建請基隆地院法官加重其刑，並追討犯罪所得。

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  • 林男以為鑽戒與白金耳環是假貨，丟到水溝，把金飾典當全部變成現金。 （記者吳政峰翻攝）

    林男以為鑽戒與白金耳環是假貨，丟到水溝，把金飾典當全部變成現金。 （記者吳政峰翻攝）

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