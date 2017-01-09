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老闆娘好心收留 街友竟燒她店

2017-01-09

〔記者王冠仁／台北報導〕美容美甲店蘇姓老闆娘，去年颱風天時發現黃姓街友在風雨中流浪，好心讓他在打烊後入住工作室，避免露宿街頭，未料黃男得寸進尺，向蘇女索討住家鑰匙被拒，自認「難過想燒炭自殺」，竟在美甲店內點火燒雜物，發現「死不了」沒滅火逕自離去，火煙引發民眾報案，蘇女睡夢中被警笛聲吵醒，發現工作室被燒得焦黑，大罵「好心給雷親」。

警方調查，39歲蘇女在台北市漢中街經營美容美甲店，去年7月某晚颱風襲台，她發現50歲黃男在風雨中瑟縮，於心不忍好心收留他，讓他睡在2樓工作室，蘇女美甲店營業到晚上10點，如果黃男找不到落腳處，到蘇家按門鈴，蘇女多會允許讓黃男在打烊後住到隔天早上。

日前黃男再次到蘇家過夜，蘇女還張羅消夜一起看電視、聊天到深夜，期間黃男開口跟蘇女索討住家鑰匙遭拒，蘇女留黃男在工作室休息，自己返回3樓房間睡覺，隔天近午時，蘇女被消防車警笛與消防員破門聲嚇醒，發現2樓工作室已被燒得焦黑。

警方根據蘇女描述，在附近騎樓逮到黃男，他承認點火，稱向蘇女索討鑰匙被拒覺得心情鬱悶，隔天睡醒到附近超商買啤酒澆愁，喝完酒後再度返回蘇家，因越想越悶，決定拿打火機焚燒雜物想「燒炭自殺」，未料發現「死不了」，沒滅火就自行離去。

警方說，蘇女邊工作邊照顧母親，自己住3樓，2樓當作美容美甲工作室，警方斥責黃男「糟蹋別人愛心」。

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  • 蘇女工作室竄出火舌，被燒得焦黑。 （記者王冠仁翻攝）

    蘇女工作室竄出火舌，被燒得焦黑。 （記者王冠仁翻攝）

  • 蘇女工作室竄出火舌，被燒得焦黑。 （記者王冠仁翻攝）

    蘇女工作室竄出火舌，被燒得焦黑。 （記者王冠仁翻攝）

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