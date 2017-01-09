老闆娘好心收留 街友竟燒她店
2017-01-09
〔記者王冠仁／台北報導〕美容美甲店蘇姓老闆娘，去年颱風天時發現黃姓街友在風雨中流浪，好心讓他在打烊後入住工作室，避免露宿街頭，未料黃男得寸進尺，向蘇女索討住家鑰匙被拒，自認「難過想燒炭自殺」，竟在美甲店內點火燒雜物，發現「死不了」沒滅火逕自離去，火煙引發民眾報案，蘇女睡夢中被警笛聲吵醒，發現工作室被燒得焦黑，大罵「好心給雷親」。
警方調查，39歲蘇女在台北市漢中街經營美容美甲店，去年7月某晚颱風襲台，她發現50歲黃男在風雨中瑟縮，於心不忍好心收留他，讓他睡在2樓工作室，蘇女美甲店營業到晚上10點，如果黃男找不到落腳處，到蘇家按門鈴，蘇女多會允許讓黃男在打烊後住到隔天早上。
日前黃男再次到蘇家過夜，蘇女還張羅消夜一起看電視、聊天到深夜，期間黃男開口跟蘇女索討住家鑰匙遭拒，蘇女留黃男在工作室休息，自己返回3樓房間睡覺，隔天近午時，蘇女被消防車警笛與消防員破門聲嚇醒，發現2樓工作室已被燒得焦黑。
警方根據蘇女描述，在附近騎樓逮到黃男，他承認點火，稱向蘇女索討鑰匙被拒覺得心情鬱悶，隔天睡醒到附近超商買啤酒澆愁，喝完酒後再度返回蘇家，因越想越悶，決定拿打火機焚燒雜物想「燒炭自殺」，未料發現「死不了」，沒滅火就自行離去。
警方說，蘇女邊工作邊照顧母親，自己住3樓，2樓當作美容美甲工作室，警方斥責黃男「糟蹋別人愛心」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 和鄧小平外孫女婿合作投資 川普女婿惹議
- 會晤蔡總統遭警告 克魯茲指中方無權干涉
- 自由廣場》《青年論政》在反年金改革者的包圍裡思考
- 獅想要「阿福」 怕又搶輸富邦
- 根留台灣 振鋒拚出吊鉤世界冠軍
- 《中英對照讀新聞》World’s last wild frankincense forests are under threat 地球最後一座乳香林瀕危
- 伊朗前總統拉夫桑雅尼病逝 享壽82歲
- 〈活動看板〉孩子不想上學
- 自由談》不容暴力綁架台灣
- 結束休士頓過境 蔡總統會晤美政要
- 蔡總統與美參議員克魯茲會談
- 融合佛教與法式風情─寮國龍坡邦
- 01/09 各報重點新聞一覽
- 新北違停檢舉10熱點 中和包辦前3名
- 礁溪青年打造「世界農村」 邀外國人體驗
- 裸露地表鋪防塵布 改善成效大
- 台灣是實體國家 要有實體產業
- 清潔週啟動 防蚊師勤跑社區
- 亂彈阿翔髮柔順 遭虧誤為田馥甄
- 自由廣場》談蔣檔：台灣是託管地
- 〈戀愛絮語〉星座之：巨蟹男是杯麵
- 台版霍爾移動城堡 89歲屋主過世
- 沒拿到獎金 象牙海岸兵變
- 捏造混血留洋裝闊 海倫清桃尬陳宣儒
- 《金球前哨戰》「藍色男孩」大4喜 凱西海邊稱帝
- 哭擁母親 李旻實現承諾
- 知 名廣播人葛大衛 向學生集資購股涉詐
- 自由廣場》李來希的數學教育養成失敗
- 川普長子力挺 槍枝消音器禁令可望放寬
- 〈熱門族群〉傳浩鼎案農曆年前偵結 生技股買盤卡位
- 台北》焚化爐新回饋 最快3月發垃圾袋
- 媽媽來看球！于煥亞給力 斷勇士3連勝
- 抗癌小太陽 國中女撐病體顧同學
- 劉若英巡演當敘舊 預告東京首唱
- 上班一族1月徵文─百工心願
- 白宮副國安顧問人選 爆剽竊醜聞
- 《星期專訪》川普效應 加大台商自中國搬移動力 葉銀華︰政府應祭優惠 招回台商
- 川普女婿 和鄧小平家族合資房產
- 簽小聯盟約 川崎留小熊
- 成本大增 人力仲介服務費喊漲
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：老闆娘好心收留 街友竟燒她店
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分