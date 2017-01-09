| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
親中示威者暴力送機！羅冠聰遭追打砸水瓶 網速誰最優 手機實測見真章 上班族大團結 團購刮刮樂拼年終！
 首頁 > 社會

5旬男徵婚限嫩妻 把34歲女 竟罵她恐龍

2017-01-09

〔記者楊國文／台北報導〕吳姓男子事業有成，年近5旬仍形單影隻，於是登報徵求18至29歲女子當老婆或女友，還註明「恐龍及無誠勿試」，吳男指控許姓女子看到報紙後和他交往，2個月內餽贈名牌女鞋等價值55萬元財物給許女後卻「人間蒸發」，吳男怒指「連抱、親都沒有」，告她詐欺才驚覺她已34歲，檢方以不起訴處分結案，吳男轉而向她求償，高等法院認定吳男是為討女友歡心而贈與財物，日前判敗訴定讞。

告她收禮詐欺 敗訴定讞

吳男指控，他因求愛若渴，在報紙刊登婚友啟事，徵求18至29歲清純女子當老婆或女友，還用醒目的黑體字註明「恐龍及無誠勿試」，許女在啟事見報當天與他聯絡，還主動表明要當他老婆。

吳男控訴，他與許女交往2個月，期間餽贈名牌女鞋、精品眼鏡等總值55萬元的財物，許女收受禮物後卻銷聲匿跡，他認為受騙，控告對方詐欺、偽造文書罪。

檢警調查期間，吳男才驚覺許女已34歲，大罵許女是「超級恐龍」，還吐苦水稱「連抱、親都沒有」、「也沒有上床」，指控許女明知不符合他登報要求的「18至29歲女子」條件，還收受他的財物，顯然有詐欺意圖；許女到案後否認不法，北檢認為證據不足，不起訴處分結案。

吳男不滿檢方處分，改以「不當得利」為由，向許女求償財物損失和精神慰撫金共90萬元，許女辯稱未看過吳男刊登的婚友啟事，2人僅出遊幾次，沒有互許婚約，她只收下吳男贈送的鞋子、眼鏡、收音機等3件物品。

高等法院認定，吳男無法證明2人間因有婚約關係，才贈送許女財物，且即使2人交往，男方為討女友歡心而贈與財物，無法以此認定女方有允諾婚約之意，判吳男敗訴定讞。

執業律師張立業指出，情侶間分手後的詐欺、求償等訴訟，最重要是舉證問題，例如男方是否能舉證女方謊稱母親生病等詐術手法詐財，或能證明雙方曾立下借據做為求償的有力證據，否則提告成功的機率甚低，勝訴比率通常不到1成。

廣告
  • 男女分手財務糾紛訴訟案例

    男女分手財務糾紛訴訟案例

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 5旬男 嫩妻 恐龍
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤鳳梨雞球
收藏✤咖哩料理50道
糖心蛋怎麼做？
煮一杯完美熱巧克力
轉寄

標題：5旬男徵婚限嫩妻 把34歲女 竟罵她恐龍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月9日‧星期一‧丙申年臘月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.