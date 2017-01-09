5旬男徵婚限嫩妻 把34歲女 竟罵她恐龍
〔記者楊國文／台北報導〕吳姓男子事業有成，年近5旬仍形單影隻，於是登報徵求18至29歲女子當老婆或女友，還註明「恐龍及無誠勿試」，吳男指控許姓女子看到報紙後和他交往，2個月內餽贈名牌女鞋等價值55萬元財物給許女後卻「人間蒸發」，吳男怒指「連抱、親都沒有」，告她詐欺才驚覺她已34歲，檢方以不起訴處分結案，吳男轉而向她求償，高等法院認定吳男是為討女友歡心而贈與財物，日前判敗訴定讞。
告她收禮詐欺 敗訴定讞
吳男指控，他因求愛若渴，在報紙刊登婚友啟事，徵求18至29歲清純女子當老婆或女友，還用醒目的黑體字註明「恐龍及無誠勿試」，許女在啟事見報當天與他聯絡，還主動表明要當他老婆。
吳男控訴，他與許女交往2個月，期間餽贈名牌女鞋、精品眼鏡等總值55萬元的財物，許女收受禮物後卻銷聲匿跡，他認為受騙，控告對方詐欺、偽造文書罪。
檢警調查期間，吳男才驚覺許女已34歲，大罵許女是「超級恐龍」，還吐苦水稱「連抱、親都沒有」、「也沒有上床」，指控許女明知不符合他登報要求的「18至29歲女子」條件，還收受他的財物，顯然有詐欺意圖；許女到案後否認不法，北檢認為證據不足，不起訴處分結案。
吳男不滿檢方處分，改以「不當得利」為由，向許女求償財物損失和精神慰撫金共90萬元，許女辯稱未看過吳男刊登的婚友啟事，2人僅出遊幾次，沒有互許婚約，她只收下吳男贈送的鞋子、眼鏡、收音機等3件物品。
高等法院認定，吳男無法證明2人間因有婚約關係，才贈送許女財物，且即使2人交往，男方為討女友歡心而贈與財物，無法以此認定女方有允諾婚約之意，判吳男敗訴定讞。
執業律師張立業指出，情侶間分手後的詐欺、求償等訴訟，最重要是舉證問題，例如男方是否能舉證女方謊稱母親生病等詐術手法詐財，或能證明雙方曾立下借據做為求償的有力證據，否則提告成功的機率甚低，勝訴比率通常不到1成。
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