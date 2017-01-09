貨輪撞毀祥湧6號 金昌6號幫忙拖回

2017-01-09

〔記者黃旭磊／高雄報導〕東港籍漁船「祥湧6號」遭賴比瑞亞籍商船撞成半毀，船艙間進水， 有沉沒之虞，海巡署台東艦漏夜馳援，昨上午趕抵肇事海域調查；祥號人船平安，我方漁船金昌6號也至出事海域，將祥號拖回東港。

祥湧6號（CT4-2562）船上有10人，包括2名台籍及8名印尼籍船員，7日凌晨3點許，於鵝鑾鼻東南方510浬處，遭賴比瑞亞籍（SEVILLA CARRIER）商船碰撞，造成漁船船艏第一、二艙間進水，有沉沒之虞，海洋巡防總局前天下午4時29分接獲通報，指派正在台菲海域執勤的台東艦全速趕赴肇事海域救援與蒐證。台東艦事發29小時後趕抵失事海域，所幸船上2名台籍幹部，及8名印尼籍漁工並未受傷或落海。

海巡署表示，祥號進水情況已獲控制， 已對肇事貨輪船長製作訪談筆錄，並蒐證錄影撞擊點，初步了解，貨輪右舷擦撞漁船左舷，造成漁船船艏部分艙壁破裂進水，兩造業者委託臺灣海運公司代理後續調查及賠償事宜，而交通部航港局釐清責任歸屬。