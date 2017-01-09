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夜班男飽受魔音穿腦 跨年夜殺鄰 躲包廂被抓

2017-01-09

〔記者許國楨／台中報導〕從事機械操作工的張姓男子，上夜班的關係白天補眠，住處樓上的情侶檔住戶，卻長期發出噪音，干擾他睡眠，張男多次溝通無效，跨年夜持水果刀與對方理論起口角，竟砍殺男方差點刺中心臟，其女友也被張男毆傷，警方前天在台中的第一廣場某MTV包廂，將熟睡的張嫌緝捕到案。

白天無法睡 長期積恨

警方調查，41歲張嫌原與彰化縣的姑姑同住，3年前突然離家，隻身來到台中一家機械工廠工作，在北屯區安順東一街一棟公寓4樓租住，張嫌被姑姑通報為失蹤人口，他平日除上下班，就是窩在住處也沒交女朋友，上夜班的他白天睡覺時，不滿長期受住5樓的一對情侶噪音所擾，多次溝通無效積恨。

本月1日凌晨2時許，當天休假的張嫌，發現樓上的33歲張男，及小他3歲的楊姓女友，跨年返家後又帶狗外出散步，不滿2人關門及說話聲太大，不得好眠的他，一時怒火中燒，持水果刀衝上樓理論，與前來應門的楊女起口角，張嫌毆打楊女，還抓對方的頭撞門，張男上前欲保護女友，遭張嫌持刀朝右胸刺了一刀，倒臥血泊。

第五分局趕往，通報119將受傷情侶送醫，張男右胸下方3公分穿刺傷，失血傷勢嚴重送加護病房，直到前兩天才轉入一般病房。楊女被打得鼻青臉腫、臉部多處撕裂傷，縫了好幾針，因當時急著救護且驚嚇過度，直到5日回診才完成筆錄製作，情侶的友人5日在「爆料公社」公布此事。

警方查出張嫌行凶後騎車逃逸，逃亡期間都在中區綠川西街第一廣場附近出沒，前天將人在第一廣場某MTV包廂睡覺的張嫌緝捕到案。

殺人未遂 張嫌收押

張嫌坦承長期受樓上噪音所擾，多次反映未改善，一時衝動才行凶，很懊悔，犯案後沒看新聞，以為張男死了不敢出來面對，白天四處閒晃，晚上花3、4百元到MTV包廂睡覺藏匿。警方將全案依殺人未遂罪嫌送辦，法官裁定羈押。

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  • 張嫌被法院裁定羈押。（記者許國楨翻攝） 張男被刺了一刀險喪命，楊女也被打到鼻青臉腫。 （翻攝自爆料公社）

    張嫌被法院裁定羈押。（記者許國楨翻攝） 張男被刺了一刀險喪命，楊女也被打到鼻青臉腫。 （翻攝自爆料公社）

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