《躲海巡》 跳海、圍警艇怪招百出

2017-01-09

〔記者劉禹慶、姚岳宏／綜合報導〕中國越界漁船規避我方海巡登檢，屢出怪招，除了早期蛇行造浪、挾鐵殼船堅硬船體衝撞警艇外，近年來更屢屢發生挾持海巡隊員、船長跳海、集體包圍警艇，甚至後甲板裝鐵條，阻止海巡隊員登船，但船長自斷手指卻是新招。

金門、馬祖的海巡隊，都曾傳出被中國漁船挾持隊員的案例，澎湖海巡隊也曾在95年7月4日，遭中國閩龍漁5788號漁船挾持2名隊員，其中1人還被綁在瓦斯筒上要脅；另外新竹、基隆海巡隊也被挾持。

近年海巡署加強海巡隊員訓練，並支援海巡特勤警力協助登船控制；中國船員見反抗無效，改以船長跳海拖延取締時間，此次船長斷指之前，也一度想跳海拖延。

為遏阻中國漁船越界捕魚，政府前年6月大幅提高越界捕魚罰則，罰款從30萬元起跳，最高可處1千萬元，還可留置調查1到3個月。我方也祭出「驅離」、「留置調查」、「沒入漁獲」、「破壞漁具」、「沒入船舶」及「行政罰鍰」等6大執法手段。

海巡署指出，罰則加重加上嚴格取締，中國越界漁船才會有斷指，甚或跳海的情況發生，大幅提高罰鍰已產生嚇阻效果。