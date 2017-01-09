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兒遭虐待 父虐保母夫報復

2017-01-09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市許姓夫妻懷疑兒子被保母虐待，帶著一票友人前往保母家質問，保母承認自己可能有管教不當、願意道歉，但許姓夫妻認為保母的丈夫態度不佳，竟逼著他舉水桶、抬腳、半蹲、踮腳尖等疑似兒子被虐動作，橋頭地院依強制罪，判許男拘役60天，得易科罰金。

判決指出，許姓夫妻在103年9月間，將快2歲的兒子托給江姓保母照顧，不到半年，小朋友行為出現異常，拒絕到保母家，許姓夫妻追問後，兒子說，他在保母家被處罰，不想再去保母家。

為了查證真實性，許姓夫妻在兒子的手提袋內放置錄音筆蒐證（所涉妨害秘密部分，檢察官不起訴處分），果然錄到孩子疑似被虐的證據，為討回公道，前年3月間帶著一票友人前往保母家理論。

雙方談判時，江姓保母坦承自己可能有管教不當、願意道歉，但江女的丈夫丁男卻因態度不好，惹火眾人，許男和友人當場逼著丁男，做舉水桶、抬腳、半蹲、踮腳尖等疑似兒子被虐動作，丁男因手舉水桶及抬腳不穩，友人還在旁喝斥「你再放下來，要踹下去囉！」隨後即出腳踹踢丁男。

動用私刑 判拘役60天

事後，丁男向許姓夫妻及他們的友人提出強制、傷害等多項告訴，橋頭地院審理時，許男坦承犯行，並說自己因為孩子被虐，才會一時失慮出手教訓保母夫妻；法官根據高市府社會局調查結果，認定保母確有不當管教情事，但審酌許男遇有托兒糾紛，不思循合法途徑解決，竟與友人私自報復，因此判他拘役60天，得易科罰金，其餘友人則被認定沒有實際參與犯罪，判無罪。

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標題：兒遭虐待 父虐保母夫報復


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