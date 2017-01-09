惡男加霸王油 可憐工讀生賠錢
2017-01-09
〔記者余衡／新北報導〕新北市三峽區某加油站遇到加霸王油的奧客，嫌犯利用清晨人少開車到加油站，開口稱「95加到跳槍！」卻趁工讀生加滿油，轉身掛回油槍空檔，猛踩油門落跑，由於涉案駕駛刻意未熄火，加霸王油意圖明顯，被害工讀生只能自掏腰包墊款1210元，警方正追查涉案駕駛身分。
95加到跳槍 迅速開走
據了解，本月7日清晨5點半左右，一輛黑色轎車駛進三峽復興路上的加油站，駕駛未將車熄火，開窗告知「95加到跳槍！」工讀生開始加油時，後方又開進另一輛車，清晨時段員工較少，工讀生走到後方幫第二輛車加油。
工讀生說，黑車加滿油跳停後，他走回加油島前，男子又告知「加到整數1210元好了！」他按住油槍緩緩加至整數，取出油槍準備掛回加油機時，突然傳來急促的引擎聲，一轉身就看見黑車加速離去，他揮手追出，只能目視黑車疾駛逃逸。
加油站向警局報案，並將監視器畫面PO上臉書爆料公社，網友對加霸王油的惡行紛紛怒批「垃圾！」「有夠惡質！」有網友懷疑「該不會是贓車？」警方清查監視器拍下的車號，初判該車沒有通報失竊，登記車主為家住土城的62歲蔡男，警方多次登門查訪未果，將持續通知到案說明。
警方表示，該車加油期間並未熄火，僅由駕駛踩住煞車，有違一般人加油時會熄火的習慣，懷疑根本是蓄意加霸王油。
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