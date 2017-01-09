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賣場前打招呼 男遭鎮暴槍襲腹

2017-01-09

〔記者李容萍／桃園報導〕砰！男子在大馬路上開心和朋友打招呼，下一秒竟「衰」事纏身！

從事服務業的桃園市24歲邱姓男子，前晚與一群友人相約逛大賣場，他站在平鎮區中豐路賣場前的人行道上，看到友人先招手並開心地跳了起來，不料腹部突然一陣劇痛，倒地後發現身旁多了顆塑膠子彈，掀起上衣驚見肚皮瘀青破皮。

警方獲報趕往調查，邱男疑被鎮暴槍用的塑膠子彈射擊，調閱監視影像發現案發時有3輛車經過，正逐一通知車主到案說明，以釐清案情。

邱男發現腹部中彈，立即由友人陪同就醫，檢附醫院的驗傷單向平鎮警分局報案；他心有餘悸地向警方表示，和一群友人相約逛大賣場，當時人行道上人很多，卻無端被子彈擊中腹部上方，還穿過衣服，傷口直接流血，如果子彈的力道再大一點、位置再偏一點，恐會穿過肚皮造成嚴重傷害。

開車隨機亂射 行人當心

邱男說，他未與人結怨，懷疑對方是開車經過、隨機下手，事後將過程PO在臉書社團「爆料公社」，提醒路過的民眾小心。

警方受理報案後已調閱周邊及賣場前監視器畫面，初步研判應是惡作劇隨機朝人射擊橡膠彈，已經掌握3輛可疑車輛，正通知車主到案說明。

警方表示，附有橡膠子彈的鎮暴槍一把要價約3600元，因不具殺傷力，並不受槍砲彈藥刀械管制條例規範，民眾可以在網路上購買，但行為人隨意朝人射擊造成傷害，已經觸犯社維法與傷害罪，將追查到案依法送辦。

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  • 邱姓男子肚皮上留下圓形傷口。（記者李容萍翻攝）

    邱姓男子肚皮上留下圓形傷口。（記者李容萍翻攝）

  • 在現場撿到的塑膠子彈。（記者李容萍攝）

    在現場撿到的塑膠子彈。（記者李容萍攝）

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