澎湖5女密室燒炭》陳家長女清醒 解謎關鍵
2017-01-09
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕造成3死慘劇的馬公5女集體自殺案，事前無任何徵兆，現場也未留遺書，目前陳家的長女已清醒，可依護理人員指示抬手抬腳，成為解開自殺謎團關鍵，但她仍在插管，可能要2至3天後才能製作筆錄，另名蔡家女兒仍重度昏迷。
澎湖地檢署主任檢察官劉俊良表示，初步證實，燒炭自殺的木炭是其中1名死者所購，動機仍待釐清。
2-3天後可製作筆錄
警方調查，陳姓屋主是蔡姓男子經營的鐵工廠員工，陳的妹妹嫁給鐵工廠的蔡老闆，陳、蔡2家人都住在陳男位於馬公的2層樓透天厝；6日晚間8點32分，蔡老闆與陳男結束工作返回透天厝，發現門窗緊閉反鎖，驚覺有異，強行進入後見2家5女，包括王來匏（55歲、陳姓屋主之妻）、陳X涵（24歲、屋主的長女）與陳鈺芹（18歲、屋主的次女），以及蔡陳秋月（54歲、屋主的妹妹）、女兒蔡X蓉（25歲）在2樓的1間房間燒炭，5女昏迷，2人立即將人拉出，請鄰居報案。
自殺案已造成陳姓屋主的次女陳鈺芹、妻子王來匏、妹妹蔡陳秋月死亡，陳家長女清醒，蔡家女兒仍與死神拔河中。
馬公5女集體自殺案無任何徵兆，又未留下遺書，許多謎團待解，檢警已採檢血液、尿液送交法醫研究所，釐清藥物反應。由於5女在室內穿著外出鞋，與常理不合，並遺留7雙塑膠手套，只有3雙被打開，研判是搬動木炭使用，卻與現場人數不符。
數十團衛生紙 擦眼淚？
而門窗四周發現多枚指紋，檢警將進行比對，並對照誰購買木炭、使用剪刀等還原真相，也取回電腦、手機、冰箱剩菜及飲料、藥包等證物清查；另現場還有數十團衛生紙，及一灘疑似鼻涕口水的液體，是否有人因不願燒炭自殺、傷心哭泣留下，有待釐清，檢警也取回5人身上衣物檢驗，等已清醒的陳女製作筆錄，可望解開自殺原因。
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