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老公住院她車震 車牌洩姦情

2017-01-09

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕40多歲林婦的老公在嘉義長庚醫院住院，她趁丈夫睡覺，半夜溜出醫院私會小王，兩人就在離醫院500公尺處搞車震，卻因車子不停搖晃，及懸掛失竊車牌，意外讓婚外情曝光。

警巡邏見廂型車一直晃

嘉義縣朴子分局雙溪所副所長楊國智與警員羅陞仲，昨凌晨零時35分執行巡邏勤務，行經朴子市小槺榔五路與仁和一路口（距嘉義長庚500公尺處），楊員發現路旁停放的豐田7人座廂型車不停搖晃，懷疑有竊賊偷竊一旁工地鐵條，並將鐵條放進車內所致。

開車門緝拿 發現活春宮

員警不動聲色，先以小電腦查詢車牌，赫然發現該車的車牌102年就報失竊，於是悄悄地靠近，對著車內大聲喝令不要動，豈料廂型車搖晃更厲害，員警直覺不單純，打開車門查緝，卻發現車內上演活春宮。

懸掛失竊車牌 辯網購而來

51歲黃男對員警破壞其好事，氣沖沖說：「在車上做愛也不行？」當警方告知車子掛失竊車牌，他辯稱車牌被註銷，才上網購買車牌，不知買到失竊車牌，卻無法交代來源，警方認為供詞避重就輕，訊後依竊盜罪嫌送辦。

林婦的丈夫在嘉義長庚醫院住院，她趁丈夫睡覺，溜出醫院私會情人，沒想到會春光外洩，直呼倒楣。

嘉義區監理所所長劉英標說，依道路交通安全規則第12條規定，汽車牌照為行車之許可憑證，屬特許證之一種，不能上網或私底下買賣，這種行為屬於偽（變）造車牌，構成刑法第212條之偽（變）造特種文書罪，使用失竊車牌則觸犯贓物罪。

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  • 警撞見車震示意圖。（繪圖：美編黃質彬）

    警撞見車震示意圖。（繪圖：美編黃質彬）

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