有隱情？控夫追殺 出庭卻跪求撤告
2017-01-08
〔記者吳政峰／基隆報導〕中國籍胡姓女子多年前嫁來台灣，與丈夫住在基隆，去年控訴遭丈夫持美工刀追殺，堅持提告，未料到了基隆地檢署偵查庭，卻當庭下跪要求撤告，行徑怪異，檢警查出她多次提告家暴，卻都以不起訴收場，本次又向檢察官稱「把筆看成美工刀」，供詞前後不一，檢方予以不起訴處分。
據悉，胡女無業，與丈夫育有2幼子，卻常用交友軟體約異性外出，引發丈夫不滿，雙方屢起爭執。
去年起，胡女與同鄉街坊聊天，得知離婚可獲取贍養費，更常藉故與丈夫吵架，吵完架後便跑到警局通報「家暴」，甚至曾在員警面前自捏脖子，稱紅腫是丈夫所為。胡女報案次數之多，幾乎每名員警都受理過，惟每件家暴案都不成立。
去年7月底，胡女又走進警局說「我被家暴了」，指控丈夫吵架時拿美工刀追殺她，令她心生畏懼，怪的是，她報案時充滿笑意，身上亦無傷痕，看不出家暴樣。
胡女丈夫到案時駁斥家暴控訴，稱胡女多次約不同男人見面，雙方確有口角，但他絕無動手，盼檢警明察。
胡女開庭時突向檢察官下跪，央求撤回告訴，並說當天吵架，丈夫手上拿的是筆，但因她太緊張了，誤認成美工刀，「我不是故意的」、「我以後會很小心」。
檢方認為胡女指訴前後不一，認為胡女丈夫罪嫌不足，予以不起訴。
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