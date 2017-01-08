菜鳥女警遭霸凌 開罰單被運將罵哭
2017-01-08
〔記者林嘉東、吳政峰／基隆報導〕新北市警瑞芳分局瑞芳派出所警員林晏盈前天下午1時許，在瑞芳區有美食街稱號的民生街上，取締一輛違規併排停車的計程車，要求違規的60歲賴姓司機出示證件後，開罰一張900元罰單；未料賴收到罰單，因找不到強制保險卡，竟破口大罵指控是林員弄不見，女警被賴男罵到難以招架，甚至疑被罵哭。
林員稍後請求支援，2名男警火速趕抵，賴不久就在口袋找到保險卡，但仍被警方請到派出所「冷靜」，但直到離去前賴男都未向女警致歉。
才到職2個月 長官稱會安撫、教導
賴男當街與女警爭執的過程，因賴聲音太大，引起路過民眾側目，有民眾拿手機拍下全程並PO在臉書社團，還PO文指出，女警被運將罵到哭。
瑞芳派出所長鄭青峯體恤林員直呼：「警察難為！」鄭說，林員告知當時並沒有哭，只是情緒比較激動，而他會再安撫並教導她如何應付這類情況。鄭說，23歲的林晏盈是台中人，警專34期畢業，去年10月才剛畢業，分派到派出所服務2個月。他指出，林員較內向害羞，不擅於言語，有時主管說話較嚴厲，眼眶就會紅。
據悉，賴當街開罵女警時，有熱心居民仗義執言說：「警察是在執行公務」，卻遭賴男回嗆：「我沒給她開單嗎？」、「我少一張證件不能跟她要嗎？」、「不要拿那些法律來嚇我，我不是被嚇大的」。
而女警語帶顫抖說：「我沒有拿你保險卡」、「你自己把證件抽出來的」、「要不要自己找一下」，賴男仍火氣很大，指控林員搞丟他的保險卡。
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