喬債招怨？北市四平街槍響 珠寶商雙膝中彈

2017-01-08

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市四平街一家珠寶店陳姓老闆，昨日近中午時分，站在店外準備開門營業時，突遭一名埋伏的槍手近距離狙擊5槍，陳男雙腿中3槍，經送醫幸無生命危險。

準備開門營業中伏

警方初步調查，陳男曾協助親友處理一宗財務糾紛，此後便不時遭到騷擾，警方懷疑陳男因此結怨招禍，對方便找來槍手教訓、報復，現深入偵辦中。

警方表示，52歲的陳男在台北市四平街經營珠寶店多年，是當地的老字號店家，平日與妻子另住他處，每日中午時段才會前來開店。

昨日中午11時35分左右，陳男依例才要打開店舖大門，突然有一名戴帽子、口罩蒙面的不明男子，二話不說，就朝陳男下半身連開5槍，其中3槍打中陳男，2發誤擊到旁邊店舖，歹徒見陳男雙腿中彈倒地哀嚎，便從容不迫的往巷內慢步走去。

當放鞭炮 見血嚇壞

由於當時商圈內許多店家已開始營業，周邊也有不少民眾，數聲槍響立即引人側目，但以為是有人放鞭炮，直到有人大聲呼叫，又見被害人雙腿鮮血淋漓，才驚駭察覺是發生槍擊，趕緊呼叫119，將陳男送馬偕醫院急救。

中山警分局調閱街頭監視器畫面，初步釐清槍手僅一人，年紀約2、30歲左右，穿著深黑灰色衣褲，揹著背包，作案後先朝四平街巷內離去，隨後再轉往南京東路方向逃逸，態度似乎非常輕鬆。

蒙面槍手 散步離開

警方認為，槍手可能只受命教訓陳男，沒有要重傷對方的意圖，所以即使是在商圈人來人往的地方行兇，作案後仍能一派自然，絲毫沒有慌張跡象。

陳男急救後意識清楚，左膝蓋、右膝蓋、左小腿共3處受傷。警詢中表示並不認識槍手，懷疑是年前為親友處理一件財務糾紛，事後對方曾多次表達不滿，他都不予理會，可能因此肇禍。