40名越南男女 「坐桶仔」想強登三貂角
2017-01-08
〔記者江志雄／宜蘭報導〕40名越南男女前晚經由「坐桶仔」模式，搭上高雄籍漁船「穩順滿66號」，從東北角海域意圖摸黑上岸，海巡署500噸級「南投艦」及2艘巡防艇包抄攔截，破獲這起史上最大宗由台灣漁船載運越南人來台偷渡案。
多人曾逃逸被遣返越南
「統統坐好，不要動！」6日晚間10點多，「穩」船剛駛進三貂角東方9.2浬處海域，海巡署早已接獲情資，專案小組攔截後登船臨檢，在船艙查獲越南人25男、15女，另有台籍船員、印尼漁工各3人。
漁船被拖往蘇澳港，偷渡犯年齡介於20到30歲，大多來過台灣工作，國語流利。
花16萬偷渡想再來台賺
海巡署北區巡防局副局長沈大偉說，這批偷渡犯幾年前抵台工作，因逃逸而被查獲遣返，留下不良紀錄，擔心不能合法入境工作，每人以5000美元（約台幣16萬元）代價偷渡，從越南搭船到中國，再由蛇頭安排台籍「穩」船接駁，經4天航行輾轉來台。
61歲的「穩」船陳姓船長坦承搭載越南人偷渡，被問到有無人蛇集團幕後操盤？他的說詞避重就輕，昨依違反「入出國及移民法」移送宜蘭地檢署偵辦。
據統計，越南人以往偷渡大多向中國買老舊船舶，選定台灣西部沿海棄船搶灘，每批10多人，3年前有中國漁船載43名越南人偷渡來台被查獲，這次搭台灣漁船想從東北角登陸，相當少見。
資深海巡人員說，早年偷渡來台的中國人，擠進密閉式狹小船艙，被稱為「坐桶仔」，因危險且價高，近幾年已改用觀光、依親名義，改由大、小三通管道抵台；「坐桶仔」改為越南人到台尋求溫飽。
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