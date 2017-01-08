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加工自殺罪／自殺獨活最重判7年

2017-01-08

〔記者黃良傑／高雄報導〕澎湖馬公密室燒炭案，檢警不排除是加工自殺；律師林俊寬表示，刑法257條的「加工自殺罪」，是指教唆或幫助他人使之自殺，或受其囑託或得其承諾而殺之者，罪名若成立，可處1年以上、7年以下徒刑。

林俊寬指出，「加工自殺罪」被列在殺人罪章內，刑期較「普通殺人罪」輕，甚至也有免刑，但加害人需舉證係為被害人所要求、允諾，自己也一同自殺未遂，但仍可能被檢察官依加工自殺罪嫌提起公訴，若提不出證明，就會被依「殺人罪嫌」起訴。

2014年犯下高雄樂器行命案的徐姓兇嫌，羈押看守所期間，協助吳姓獄友在獄所內上吊身亡，隔天徐男通報看守所管理員，因吳男也曾在2013年10月自殺未遂，法官認定是加工自殺，徐男再加判1條「加工自殺罪」。

不過，台南市蔡姓男子因不願見到癌母又中風，飽受病痛之苦，2015年1月，母子燒炭自殺，結果病母窒息身亡，自己卻死裡逃生，雖被依「加工自殺罪嫌」起訴，但獲免刑。

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  • 檢察官直接入屋會勘，釐清相關疑點及指示辦案方向。 （記者劉禹慶攝）

    檢察官直接入屋會勘，釐清相關疑點及指示辦案方向。 （記者劉禹慶攝）

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標題：加工自殺罪／自殺獨活最重判7年


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