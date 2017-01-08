5女密室燒炭 表姊妹還在鬥死神
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖前天發生駭人聽聞的姑嫂2家5女集體燒炭自殺案，嫂嫂的18歲次女陳鈺芹前天已死亡，嫂嫂王來匏、小姑蔡陳秋月，昨晚也拔管宣告死亡，本案已從一死，成為增至三死的不幸。
家屬忍痛放棄急救 姑嫂拔管
至於小姑的女兒蔡╳蓉則須依賴呼吸器，幸好，嫂嫂的長女陳╳涵昨已能自主性呼吸，情況相對較好。
都已成年 不排除加工自殺
檢警指出，陳、蔡兩家同住一個屋簷下，初查財務、感情、宗教信仰均無問題，且兒女都已成年，各有獨立思想及意志，怎會兩代5人共赴黃泉？令人匪夷所思，警方不排除涉及加工自殺，將進行藥檢調查有無下藥，以釐清案情。
警方調查，陳、蔡兩家同住馬公三多路的2樓透天厝，前天中午陳男、蔡男返家與妻女用餐，當時屋內5女都正常，不料晚上8點多下班回家，前後門都反鎖，只好強行破門，在2樓更衣間發現5女倒臥昏迷，門口還被多個鋁鍋堵住，而更衣間因放置衣櫥，空間不到2坪；兩男緊急報警，將5女拉出。
留下字條交代76萬現金流向
警方在衣櫥發現3個皮包及76萬多元，並有嫂嫂王來匏用日曆紙寫下的金錢來源與流向，向丈夫陳男交代。
檢警調查，兩家的男主人，蔡男經營鐵工廠有成，家境優渥，還擔任白坑玉聖殿副董；至於屋主陳男，則在蔡男的鐵工廠工作，陳男的妹妹陳秋月還嫁給蔡男，陳是蔡的大舅子，陳家是湖西沙港望族，經濟狀況也不在話下，所以兩家3名女兒雖然都已成年，卻並未外出工作。
行事低調 嫁女兒鄰居皆不知
從感情問題來看，兩家親友及鄰居表示，蔡、陳2位男主人生活作息正常，下班後回家就不再外出，兩家也同住20餘年，感情融洽，應無感情問題。蔡家行事低調，去年蔡家大女兒出嫁，鄰居皆不知，不過大女兒在台灣置產貸款，蔡男希望男方也能負擔，但蔡妻則希望全力支持，雙方日前有點意見不合。
在宗教方面，兩家人都拜大廟，未聞信奉邪教；健康方面，蔡妻即蔡陳秋月曾傳罹患乳癌，近年精神狀況不穩，屋內不時傳出大聲吵鬧的聲響；而第一天就死亡的陳鈺芹，自幼身體不佳，是否因久病厭世，兩家女眷攜手共赴黃泉？無法證實。
將解剖追查是否被下藥
警方期盼與死神拔河的陳╳涵、蔡╳蓉能夠好轉，以釋群疑；另將採取藥檢，並對死者解剖，以了解其中有無遭強行加工自殺者。
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