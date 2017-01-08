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大福彩摃龜

2017-01-08

〔記者鄭琪芳／台北報導〕昨晚開獎的第106000002期大福彩，頭獎摃龜，獎金1.38億元累入下期。昨晚第106000006期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，獎落桃園市桃園區春日路979號「千百萬彩券行」。

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標題：大福彩摃龜


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2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
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