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火車鳴笛太嚇人！臥軌男 滾邊坡活命

2017-01-08

〔記者王駿杰／新竹報導〕列車響笛也能救人一命！30歲黃姓男子疑因與女友感情觸礁，6日深夜在家飲酒後打算臥軌自殺，警方獲報後通知台鐵列車司機注意，一名列車司機在新竹市鹽水平交道發現黃男臥軌，緊急煞車鳴笛，「叭」的一聲將黃男嚇壞，跌落鐵路旁邊坡，經消防員救起後送醫無礙。

新竹市消防局6日深夜獲報，指一名男子疑似在鹽水平交道遭自強號列車碰撞掉落邊坡，消防員立刻趕往救援，在列車停靠處附近邊坡發現黃男招手，才知他不是遭列車撞到，而是被響笛嚇到摔落邊坡，他的身體無明顯外傷，但神情相當痛苦，立刻將他救起送醫。

警方調查，黃男長期有情緒困擾，疑似與女友感情觸礁，酒後想臥軌輕生，黃母發現兒子失蹤，急向新竹警方報案，警方通知台鐵列車「慢駛」，注意黃男動態，果然救了他一命。

黃男被救起時拒絕送醫，吵著要見女友，警方不斷勸說才穩定他的情緒，由於臥軌行為已觸犯「公共危險罪」並造成列車停駛，影響800名旅客。

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  • 消防員立刻趕往救援，在自強號附近坡坎3公尺處發現黃男正在招手，身體無明顯外傷，但神情相當痛苦，立刻將他背上平地送醫，該班自強號則留在原處停駛。（記者王駿杰翻攝）

    消防員立刻趕往救援，在自強號附近坡坎3公尺處發現黃男正在招手，身體無明顯外傷，但神情相當痛苦，立刻將他背上平地送醫，該班自強號則留在原處停駛。（記者王駿杰翻攝）

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