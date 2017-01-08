| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
網速誰最優 手機實測見真章 一例一休上路 年前再現購車熱潮！
 首頁 > 社會

專家：購買者為滿足性想像

2017-01-08

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹吹起「原味」風，有心理專家認為，原味族初步可分為「一般性好奇」與「長期性精神病狀」，無論是哪種類型，購買原味商品的動機大都是藉此滿足性想像，屬於一種嘗試性行為，原味族多半會相互交流賣家資訊，滿足各種癖好。

生命線總會副秘書長何宇欣分析，原味商品交易行為一直都存在，只是早年並無社群網路當作傳遞媒介，販賣行為較不為人所知，隨科技不斷演變，民眾接觸性資訊的機會增加，才讓原味商品交易逐漸浮上檯面。

何宇欣說，網路具有匿名性，買賣雙方都可藉此遠離社會道德的評論，不少賣家本身並非自主性販賣原味商品，大多是意外發現穿過的內衣褲能滿足部分人對性的遐想，便嘗試販賣，加上法律無明確規範買賣行為，才形成一種供給與需求鏈。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 原味 原味族 性好奇 新竹
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
法式吐司的秘訣
假日料理✤蔬菜雞絲粥
完美的米粉大鍋炒
鑄鐵鍋怎麼開鍋？
轉寄

標題：專家：購買者為滿足性想像


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月8日‧星期日‧丙申年臘月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.