專家：購買者為滿足性想像

2017-01-08

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹吹起「原味」風，有心理專家認為，原味族初步可分為「一般性好奇」與「長期性精神病狀」，無論是哪種類型，購買原味商品的動機大都是藉此滿足性想像，屬於一種嘗試性行為，原味族多半會相互交流賣家資訊，滿足各種癖好。

生命線總會副秘書長何宇欣分析，原味商品交易行為一直都存在，只是早年並無社群網路當作傳遞媒介，販賣行為較不為人所知，隨科技不斷演變，民眾接觸性資訊的機會增加，才讓原味商品交易逐漸浮上檯面。

何宇欣說，網路具有匿名性，買賣雙方都可藉此遠離社會道德的評論，不少賣家本身並非自主性販賣原味商品，大多是意外發現穿過的內衣褲能滿足部分人對性的遐想，便嘗試販賣，加上法律無明確規範買賣行為，才形成一種供給與需求鏈。