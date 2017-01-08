新竹颳「原味風」 警嘆：無法可罰
2017-01-08
〔記者王駿杰／新竹報導〕日本有商家專售原味內衣褲，藉此滿足戀物癖或鍾情特殊氣味的「原味族」，這股「原味風」也在新竹吹起！
尺度誇張 經血、尿可喊價
記者調查發現，某臉書私密社團近期爆紅，各地區賣家會在留言板張貼用字淫穢的價目表，販售各項五花八門的原味商品，連經血、尿都可喊價，尺度誇張。
記者經「原味族」阿健（化名）推薦，實際與新竹一名正妹女賣家聯繫，她除在臉書販賣原味商品，網拍上也有專門賣場，甚至直言，可在新竹地區各大百貨公司、火車站的廁所相約面脫，一手交錢一手交貨，買家可直接拿到「熱騰騰」的商品。
臉書私密社團刊價目表
阿健說，購買原味內褲的行為通常會被當作變態，因此原味圈十分隱密，原味族彼此交流的話題大多是賣方的風評或資訊，但也有同好會互寄女友、妻子的內褲交流。
原味族 互寄妻子內褲交流
阿健分析，原味族分為3種類型，一種是沒有性經驗，對自慰感受乏味又不敢進行性交易者，因無法接觸女體，就會買原味內褲當替代品；另一種是有性經驗，但對女性氣味著迷者，動機較單純；還有一種則是戀味癖者，會穿上原味內褲體驗，通常也有變裝癖好。
正妹面脫內褲賣錢
為何原味商品的交易方式會從網購演變至面脫？阿健說，原味商品的真實性會讓人質疑，這是賣方為取得買方信任想出的對策，讓人「眼見為憑」。
警方無奈指出，公開販售原味商品雖有違善良風俗，目前卻無法可罰，最多只能將網路上張貼的猥瑣字眼朝妨害風化罪嫌偵辦。
新竹市衛生局則警告，這些「原味」商品若沾有人體體液、分泌物，恐潛藏傳染疾病的危險，若隱藏自身疾病販賣商品陷他人於危險者，恐觸及刑法192條，可處2年以下徒刑，衛生局會派專人調查裁罰。
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